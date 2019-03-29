Топ-10 стран, в которых любят молдавский алкоголь

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Страны СНГ по-прежнему впереди в рейтинге основных импортеров молдавской алкогольной продукции.

На долю государств Содружества приходится 37% от всех поставок спиртного, произведенного в Молдове.

Таковы предварительные данные отчета Национального банка республики "Счета внешнеэкономической деятельности Молдовы за 2018 год".

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По итогам прошлого года экспорт крепких напитков в страны СНГ достиг отметки в 72,73 миллиона долларов США. Среди импортеров лидируют Беларусь, Украина и Россия. Также отечественные крепкие напитки приобретает Казахстан.

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За счет реализации спиртного в Европу республика выручила 70,3 миллиона долларов США. Молдавский алкоголь закупают в основном Румыния, Чехия, Польша, Германия и Великобритания. Спиртное производства нашей страны приобретают также Китай, Грузия, США, Турция и Сербия.

Всего за 2018 год экспорт молдавской алкогольной продукции составил 195,92 миллиона долларов США, что превышает показатели предыдущего года на 6,7%.

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