Не забудьте: Молдова переходит на летнее время - спать будем на час меньше

Вопрос времени: для Молдовы 2019 год может оказаться последним, когда жители республики будут переводить стрелки на час вперед.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. В ночь с субботы на воскресенье Молдова переходит 31 марта на летнее время. Стрелки часов переведут на час вперед ровно в 03.00.

Кстати, в этом году республика может в последний раз прибегнуть к такой практике. Однако окончательное слово - за правительством страны.

Ранее власти Евросоюза предложили отказаться с 2019 года от перевода часов, предоставив странам-членам объединения самим решать, какое время для них предпочтительнее – летнее или зимнее.

По предложению Еврокомиссии каждое государство должно сообщить до 1 апреля о своем решении. Последний раз обязательный переход на летнее время состоится в воскресенье, 31 марта 2019 года. Те государства ЕС, которые намерены вернуться к зимнему времени, смогут в последний раз перевести стрелки часов 27 октября 2019 года.

Кто первым начал переводить стрелки?

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на "летнее" и "зимнее" время применяется с 1918 года.

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В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 из 192 государств мира. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.

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