Не забудьте: Молдова переходит на летнее время - спать будем на час меньше

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. В ночь с субботы на воскресенье Молдова переходит 31 марта на летнее время. Стрелки часов переведут на час вперед ровно в 03.00.
Кстати, в этом году республика может в последний раз прибегнуть к такой практике. Однако окончательное слово - за правительством страны.
По предложению Еврокомиссии каждое государство должно сообщить до 1 апреля о своем решении. Последний раз обязательный переход на летнее время состоится в воскресенье, 31 марта 2019 года. Те государства ЕС, которые намерены вернуться к зимнему времени, смогут в последний раз перевести стрелки часов 27 октября 2019 года.
Кто первым начал переводить стрелки?
Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на "летнее" и "зимнее" время применяется с 1918 года.
Ученые рассказали, как правильно бороться с бессонницей>>>
В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 из 192 государств мира. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.
Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям
узнать,что мы сообщаем в OK