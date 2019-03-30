Такого еще не было: как в столичном троллейбусе оказался слон - фото

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Некоторые жители столицы, следовавшие по своим делам троллейбусным маршрутом №4, смогли увидеть необычного пассажира.
Речь идет о слоне... правда, не настоящем, а довольно большой игрушке, которую на лавочке забыли двое молодых людей.
Как сообщают в соцсетях, все произошло поздно вечером на бульваре Куза-Водэ.
Пользователи объявили поиск "хозяев" плюшевого слона.
Некоторые комментаторы предположили, что игрушку могли вовсе и не забыть, а просто подарить девушке-кондуктору.
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