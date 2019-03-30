Такого еще не было: как в столичном троллейбусе оказался слон - фото

Главные темы

Лянкэ рассказал, почему Нэстасе и Санду не подали руки президенту Додону Правила политического этикета во время встреч политиков с первыми лицами государства – практически неизменны на всем пространстве Европы, однако в Молдове их иногда нарушают. 33

"Дети кукурузы" или Где на самом деле договариваются молдавские политики Пока добропорядочные избиратели гадают, кто будет править страной в ближайшие четыре года, корреспондент Sputnik заглянул за кулисы переговоров – кто принимает решения о конфигурации альянсов в Молдове, и как проходит сам процесс, который тщательно скрывается от посторонних глаз. 140