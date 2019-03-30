14:51 30 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.31
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.63
Поиск
Общественный транспорт

Отменят ли маршрутки в Кишиневе, или когда горожане перестанут мучиться

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
11910

Кишиневские маршрутные такси не раз попадали в страшные ДТП, многие из них - крайне некомфортны для пассажиров, полиция неоднократно проводит проверки и штрафует владельцев, однако почему этот вид городского транспорта не отменяют? Корреспондент Sputnik Молдова узнал мнение кишиневцев.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik, Андрей Петрик. Как отмечают многие жители столицы, маршрутки - настоящий бич нашего города, некий атавизм, который должен окончательно и безвозвратно уйти в прошлое. По крайней мере в том виде, в котором эти машины существуют сегодня.

Горожане возмущенно говорят, что вынуждены пользоваться услугами частных извозчиков, поскольку у них нет альтернативы - по некоторым улицам ездят лишь маршрутки, позволяющие добраться до места назначения, пусть и не в очень человеческих условиях.

Корреспондент Sputnik Молдова поговорил на остановках в Кишиневе с пассажирами, ожидающими маршрутное такси в час пик, о том, что они думают об этом виде общественного транспорта. 

"Я вынуждена каждое утро добираться на работу на маршрутке, поскольку работаю на Гренобля, и кроме как маршруткой туда нечем добраться. Но условия перевозки в них - явно далеки от совершенства. Душно, постоянная толчея, а садиться в машину приходится почти штурмом, расталкивая локтями других пассажиров", - рассказала жительница сектора Чеканы Наталья. 

Авария в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как произошло ДТП с маршруткой, которая едва не вылетела с моста - видео

Ей вторила другая женщина лет 45-ти, которая отметила, что готова платить и по 4-5 леев, лишь бы водители не забивали салон до предела, так, что невозможно сдвинуться с места. Более того, посетовала женщина, сейчас стало довольно тепло, а шоферы продолжают включать отопление, при этом все окна и люки в салоне остаются закрытыми. 

"Создается такое впечатление, что попала не в общественный транспорт, а в сауну, возмутительно!", - эмоционально восклицала собеседница.

В Кишиневе проходит спецоперация "Автобус": что удалось обнаружить полиции>>>

Другой мужчина, дожидавшийся микроавтобуса, возмутился тем, как шоферы пропускают остановки, увлекшись прослушиванием по радио в салоне песен в жанре шансон или "манеле". Более того, по его словам, безобразно и то, как шоферы высаживают пассажиров, открывая дверь на ходу, когда автомобиль еще не приостановил движение. 

"Хорошо, что мы, кто помоложе, крепче держимся за поручни. А что будет, если вот так на ходу дверь откроют пожилому человеку?", - задался вопросом случайный собеседник корреспондента Sputnik Молдова. 

Реакция властей и контролирующих органов

Маршрутное такси, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Полиция наказала водителя, который разбил ребенку нос и выгнал из маршрутки
В период с 1 по 14 апреля в Кишиневе пройдет первый этап технического осмотра авторизованных пассажирских транспортных средств на муниципальных маршрутах.

В течение двух недель на станциях техосмотра в Кишиневе будут проверять техническое состояние микроавтобусов, а кроме того, вид – как внутри, так и снаружи. Так что перевозчикам придется задуматься не только о техническом состоянии микроавтобуса, но и позаботиться об эстетике. Маршрутки будут проверяться в соответствии с положениями Правил испытаний транспортных средств.

По итогам техосмотра, Дирекция общественного транспорта и путей сообщения может запретить использовать на маршрутах микроавтобусы, которые не прошли тестирование в указанный срок, а также отозвать право предоставлять пассажирские транспортные услуги перевозчикам, которые проигнорировали процедуру техосмотра.

Эксперт о том, почему маршрутки еще "живы" 

О том, как остановить маршрутный хаос в Кишиневе и перейти к действительно столичным, цивилизованным видам транспорта, корреспондент Sputnik выяснил у юриста, эксперта в области вопросов муниципального хозяйства Раду Бушилэ. Собеседник уверен, что серьезных изменений ждать не приходится, ибо в этом сегменте деятельности присутствует самая серьезная коррупционная составляющая.

Первый троллейбус в аэропорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Только в Кишиневе маршрутка смогла оказаться внутри троллейбуса - видео

"Уже на протяжении десятка лет одним и тем же транспортным фирмам продлеваются лицензии на осуществление пассажироперевозок по Кишиневу. Администраторы этих маршрутов "договариваются" с руководителями Управления транспорта муниципия на "взаимовыгодных" условиях", — сообщил источник.

Между тем, по его словам, в столицах соседних с Молдовой государств власти отдают предпочтение "большому" городскому транспорту, увеличивают число муниципальных автобусов и троллейбусов. В Кишиневе же, уверен специалист, чиновникам, это — просто невыгодно.

"Если они упразднят маршрутки и заменят их на большее число единиц муниципального транспорта — перекроют для себя очередную "золотую жилу", — утверждает Бушилэ.

По словам специалиста, выгодным вариантом было бы взять кредит и приобрести цивилизованные микроавтобусы, которые бы числились на балансе городского автобусного парка и приносили прибыль по сборам с билетов в казну, давая возможность в перспективе и погасить кредит, и оплачивать ремонт подвижного состава. 

"А так все средства идут в карман к "чужому дяде", - резюмировал собеседник.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Что ни день, то сюрприз от мэрии Кишинева: некоторые маршрутки ездят иначе
Страшное ДТП в Молдове: легковушка протаранила маршрутку - есть жертвы
На дорогах Молдовы ловят водителей, которые перегружают "маршрутки"
Теги:
ДТП, пассажиры, комфорт, отмена, проверки, полиция, штрафы, как ездят маршрутки, маршрутки
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Необычное путешествие по местам съемок "Игры престолов" и "Шерлока" - фото
Кадры испытаний летающего автомобиля
Раньше ездили, теперь летают - такого автомобиля еще не было - видео
Замена продуктов во время поста
Чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться