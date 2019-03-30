Отменят ли маршрутки в Кишиневе, или когда горожане перестанут мучиться

Кишиневские маршрутные такси не раз попадали в страшные ДТП, многие из них - крайне некомфортны для пассажиров, полиция неоднократно проводит проверки и штрафует владельцев, однако почему этот вид городского транспорта не отменяют? Корреспондент Sputnik Молдова узнал мнение кишиневцев.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik, Андрей Петрик. Как отмечают многие жители столицы, маршрутки - настоящий бич нашего города, некий атавизм, который должен окончательно и безвозвратно уйти в прошлое. По крайней мере в том виде, в котором эти машины существуют сегодня.

Горожане возмущенно говорят, что вынуждены пользоваться услугами частных извозчиков, поскольку у них нет альтернативы - по некоторым улицам ездят лишь маршрутки, позволяющие добраться до места назначения, пусть и не в очень человеческих условиях.

Корреспондент Sputnik Молдова поговорил на остановках в Кишиневе с пассажирами, ожидающими маршрутное такси в час пик, о том, что они думают об этом виде общественного транспорта.

"Я вынуждена каждое утро добираться на работу на маршрутке, поскольку работаю на Гренобля, и кроме как маршруткой туда нечем добраться. Но условия перевозки в них - явно далеки от совершенства. Душно, постоянная толчея, а садиться в машину приходится почти штурмом, расталкивая локтями других пассажиров", - рассказала жительница сектора Чеканы Наталья.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как произошло ДТП с маршруткой, которая едва не вылетела с моста - видео

Ей вторила другая женщина лет 45-ти, которая отметила, что готова платить и по 4-5 леев, лишь бы водители не забивали салон до предела, так, что невозможно сдвинуться с места. Более того, посетовала женщина, сейчас стало довольно тепло, а шоферы продолжают включать отопление, при этом все окна и люки в салоне остаются закрытыми.

"Создается такое впечатление, что попала не в общественный транспорт, а в сауну, возмутительно!", - эмоционально восклицала собеседница.

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Другой мужчина, дожидавшийся микроавтобуса, возмутился тем, как шоферы пропускают остановки, увлекшись прослушиванием по радио в салоне песен в жанре шансон или "манеле". Более того, по его словам, безобразно и то, как шоферы высаживают пассажиров, открывая дверь на ходу, когда автомобиль еще не приостановил движение.

"Хорошо, что мы, кто помоложе, крепче держимся за поручни. А что будет, если вот так на ходу дверь откроют пожилому человеку?", - задался вопросом случайный собеседник корреспондента Sputnik Молдова.

Реакция властей и контролирующих органов

© Sputnik / Miroslav Rotari Полиция наказала водителя, который разбил ребенку нос и выгнал из маршрутки

В период с 1 по 14 апреля в Кишиневе пройдет первый этап технического осмотра авторизованных пассажирских транспортных средств на муниципальных маршрутах.

В течение двух недель на станциях техосмотра в Кишиневе будут проверять техническое состояние микроавтобусов, а кроме того, вид – как внутри, так и снаружи. Так что перевозчикам придется задуматься не только о техническом состоянии микроавтобуса, но и позаботиться об эстетике. Маршрутки будут проверяться в соответствии с положениями Правил испытаний транспортных средств.

По итогам техосмотра, Дирекция общественного транспорта и путей сообщения может запретить использовать на маршрутах микроавтобусы, которые не прошли тестирование в указанный срок, а также отозвать право предоставлять пассажирские транспортные услуги перевозчикам, которые проигнорировали процедуру техосмотра.

Эксперт о том, почему маршрутки еще "живы"

О том, как остановить маршрутный хаос в Кишиневе и перейти к действительно столичным, цивилизованным видам транспорта, корреспондент Sputnik выяснил у юриста, эксперта в области вопросов муниципального хозяйства Раду Бушилэ. Собеседник уверен, что серьезных изменений ждать не приходится, ибо в этом сегменте деятельности присутствует самая серьезная коррупционная составляющая.

© Sputnik / Miroslav Rotari Только в Кишиневе маршрутка смогла оказаться внутри троллейбуса - видео

"Уже на протяжении десятка лет одним и тем же транспортным фирмам продлеваются лицензии на осуществление пассажироперевозок по Кишиневу. Администраторы этих маршрутов "договариваются" с руководителями Управления транспорта муниципия на "взаимовыгодных" условиях", — сообщил источник.

Между тем, по его словам, в столицах соседних с Молдовой государств власти отдают предпочтение "большому" городскому транспорту, увеличивают число муниципальных автобусов и троллейбусов. В Кишиневе же, уверен специалист, чиновникам, это — просто невыгодно.

"Если они упразднят маршрутки и заменят их на большее число единиц муниципального транспорта — перекроют для себя очередную "золотую жилу", — утверждает Бушилэ.

По словам специалиста, выгодным вариантом было бы взять кредит и приобрести цивилизованные микроавтобусы, которые бы числились на балансе городского автобусного парка и приносили прибыль по сборам с билетов в казну, давая возможность в перспективе и погасить кредит, и оплачивать ремонт подвижного состава.

"А так все средства идут в карман к "чужому дяде", - резюмировал собеседник.

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