Дошла ли до Кишинева радиация из Рыбницы: выводы молдавских специалистов

Ранее, 5 марта, в некоторых СМИ была распространена информация о том, что на Молдавском металлургическом заводе произошла авария, которая привела к серьезному выбросу в воздух опасных веществ

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Специалисты из Агентства по регулированию радиоактивной деятельности побывали с визитом на Молдавском металлургическом заводе в Рыбнице. Как отметил глава ведомства Ион Апостол, это стало возможным при содействии Бюро по реинтеграции Молдовы. Сотрудники агентства получили возможность взять пробы воздуха непосредственно на заводе, чтобы определить уровень радиации.

Ранее, 5 марта, в некоторых СМИ была распространена информация о том, что на Молдавском металлургическом заводе произошла авария, которая привела к серьезному выбросу в воздух опасных веществ. Как дал понять директор Агентства Ион Апостол, повода для беспокойства нет.

"Те замеры, которые мы сделали говорят о том, что произошла локальная авария, но выбросов в воздух не произошло. Некоторое повышение уровня радиации есть в фильтрах, которые собирают пыль. Там были обнаружены следы Цезия 137", - рассказал Апостол.

По словам чиновника, эти данные позволяют сделать вывод, что имелся небольшой источник радиации, который мог появиться вместе с металлическим ломом. Апостол подчеркнул, что инцидент не затронул ничего более, кроме территории завода.

"Мы запросили у них более подробный отчет. Единственное, что мы можем сказать, что на территории уровень радиации повышен. Ясно, что когда используется уголь для нагрева производственных печей, содержание вредных веществ немного повышено. Но это объясняется естественной радиацией", - заявил глава Агентства по регулированию радиоактивной деятельности.

Власти Молдовы прокомментировали слухи о выбросе радиации в Рыбнице>>>

Апостол также добавил, что Молдавский металлургический завод располагает хорошей системой мониторинга радиации. Это связано с тем, что наличие вредных веществ в готовой продукции может грозить предприятию большими финансовыми потерями.

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