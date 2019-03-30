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Правительство Республики Молдова

Правительство Молдовы сделало важное предупреждение - это должны знать все

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Общество
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Кабинет министров Республики Молдова напомнили гражданам, что с завтрашнего дня, 31 марта, страна переходит на летнее время.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. В ночь с 30 на 31 марта наша страна переходит на летнее время. Стрелки часов необходимо перевести ночью, в 2.00 на час вперед. Соответствующее заявление выпустило Управление по связям с общественностью и протоколу правительства Республики Молдова. 

Согласно информации молдавского кабмина, переход на летнее время осуществляется в соответствии с предложением Европейской экономической комиссии при ООН, а также параллельно с некоторыми государствами-членами ЕС. 

Стрелки часов в Молдове переводятся дважды. Один раз это происходит в последнее воскресенье октября, когда страна переходит на зимнее время, а стрелки часов переводятся на час назад, а весной это происходит в последнее воскресенье марта, когда стрелки переводят на час вперед. 

Часы
© Sputnik / Rodion Proca
Вслед за ЕС Молдова может отказаться от перевода стрелок часов

Впервые переход на зимнее и летнее время был осуществлен в Новой Зеландии в 1895 году. Наша республика начала применять подобную практику в 1979-м, в целях экономии электроэнергии и максимального использования дневного освещения. 

Как сообщили в молдавском кабмине, наша страна может отказаться от перевода часов уже в 2021 году, когда в Молдове, наравне с рядом государств ЕС, отменят подобную практику. 

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Депутаты Европарламента 26 марта проголосовали за отмену перевода часов с зимнего на летнее время, решение вступит в силу уже 2021 году.

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Теги:
перевод часов, предупреждение, Молдова, правительство
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