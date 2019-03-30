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Медицинский полис

Осталось два дня: до 2 апреля жители Молдовы смогут купить медполис дешевле

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Первое апреля - последний день, когда полис обязательного медицинского страхования можно будет приобрести со скидками в 50, 60 и 75 процентов, со второго числа второго месяца весны документ будет стоить дороже.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Те, кто еще не успели приобрести полис обязательного медицинского страхования, могут это сделать до 1 апреля включительно, воспользовавшись скидкой в 50, 60 и 75 процентов, пишет sputnik.md

На данный момент стоимость полиса составляет 4 тысячи 56 леев. Как заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова начальник управления Национальной компании по обязательному медицинскому страхованию Юлиана Гарам, застрахованных людей у нас все больше. 

"Численность граждан Молдовы, которые хотят получить медицинскую страховку, в последние годы неуклонно растет. Люди осознают необходимость обезопасить себя на тот случай, если заболеют", - заявила Гарам.

Лаборатория
CC0 / Pixabay / DarkoStojanovic
В стоимость медицинского полиса хотят включить обследования и анализы

Она также подчеркнула, что оформлению полиса не мешают бюрократические препоны, за него можно рассчитаться разными способами.

Оплатить стоимость полиса обязательного медицинского страхования можно банковской картой, через интеренет-бэнкинг, в электронных терминалах, установленных повсеместно, а также в почтовых отделениях и филиалах коммерческих банков. Однако в банках и на почте придется представить удостоверение личности (булетин - ред.).  

Те же, кто захочет оплатить стоимость документа посреством банковской карты или услуги MPay, должны будут вести свой идентификационный номер, проверочный код, который придет на их номер телефона, после чего оплата будет принята.

Надо отметить, что граждане Молдовы, находящиеся временно за рубежом, также могут приобрести полис обязательного медстрахования, однако оплатить его будет возможным лишь посредством услуги MPay.

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Скидками в 75 процентов могут воспользоваться собственники сельскохозяйственных угодий. За полцены приобрести медполис имеют возможность администраторы индивидуальных предприятий, арендодатели или арендаторы, обладатели индивидуального предпринимательского патента, иностранные граждане с правом временного проживания на территории Республики Молдова.

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Теги:
страховка, стоимость, медстрахование, полис
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