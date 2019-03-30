В Молдове за год обнаружено более 600 бесхозных источников радиации

Уровень излучений измеряется в Молдове с помощью специального оборудования два раза в день.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Более 600 источников радиации было обнаружено на территории Молдовы в прошлом году. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции директор Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности (ANRARN) Ион Апостол.

© Sputnik / Сергей Красноухов Дошла ли до Кишинева радиация из Рыбницы: выводы молдавских специалистов

По словам руководителей агентства, абсолютное большинство источников радиации остались в стране еще с советских времен, когда они использовались в производственном процессе на предприятиях. Часть из этих радиоактивных материалов были забыты после распада предприятий, а документация на них утеряна. Все они были помещены на безопасное хранение сотрудниками агентства.

В Молдове действует система предупреждения о повышении радиологического фона, рассказали представители ANRARN. Специальное оборудование расположено на площадках для метеорологических наблюдений в Кишинёве, Бельцах, Бричанах, Штефан-Водэ и Кагуле. При превышении предельно допустимых значений в систему Государственной гидрометеорологической службы поступает оповещение, которое дублируется всем профильным учреждениям.

В случае возникновения инцидентов, связанных с повышением уровня радиации, Молдова обязана, в соответствии с международными договорами, оповестить собственное население и соседние страны.

Обычная процедура подразумевает измерение уровня радиации два раза в день. Самый высокий уровень радиационного фона в 2019 году наблюдался 3 марта и составил 18 микрорентген в час, что находится в пределах допустимых значений.

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