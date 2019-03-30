16:23 30 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.31
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.63
Поиск
Специалисты борются с повышенной радиацией в центре Кишинева

В Молдове за год обнаружено более 600 бесхозных источников радиации

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
Получить короткую ссылку
45 0 0

Уровень излучений измеряется в Молдове с помощью специального оборудования два раза в день.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Более 600 источников радиации было обнаружено на территории Молдовы в прошлом году. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции директор Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности (ANRARN) Ион Апостол.

Проверка на радиацию
© Sputnik / Сергей Красноухов
Дошла ли до Кишинева радиация из Рыбницы: выводы молдавских специалистов

По словам руководителей агентства, абсолютное большинство источников радиации остались в стране еще с советских времен, когда они использовались в производственном процессе на предприятиях. Часть из этих радиоактивных материалов были забыты после распада предприятий, а документация на них утеряна. Все они были помещены на безопасное хранение сотрудниками агентства.

В Молдове действует система предупреждения о повышении радиологического фона, рассказали представители ANRARN. Специальное оборудование расположено на площадках для метеорологических наблюдений в Кишинёве, Бельцах, Бричанах, Штефан-Водэ и Кагуле. При превышении предельно допустимых значений в систему Государственной гидрометеорологической службы поступает оповещение, которое дублируется всем профильным учреждениям.

В случае возникновения инцидентов, связанных с повышением уровня радиации, Молдова обязана, в соответствии с международными договорами, оповестить собственное население и соседние страны.

Обычная процедура подразумевает измерение уровня радиации два раза в день. Самый высокий уровень радиационного фона в 2019 году наблюдался 3 марта и составил 18 микрорентген в час, что находится в пределах допустимых значений.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Флогимон: получают ли авиапассажиры дозу радиации
Флогимон: в Молдове неоднократно происходили инциденты, связанные с радиацией
Теги:
радиация
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Необычное путешествие по местам съемок "Игры престолов" и "Шерлока" - фото
Кадры испытаний летающего автомобиля
Раньше ездили, теперь летают - такого автомобиля еще не было - видео
Замена продуктов во время поста
Чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться