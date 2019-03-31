Сравнялись с Москвой: Молдова перешла на летнее время

В минувшую ночь граждане Молдовы фактически спали на один час меньше, республика перешла на летнее время.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. В ночь с субботы на воскресенье Молдова перешла на летнее время. Стрелки часов перевели на час вперед ровно в 03.00. Тем же, кто не успел это сделать в положенное время, следует не забыть это сделать с самого утра, чтобы не опоздать на встречу или в гости.

Теперь разницы во времени с Россией нет, часы у нас показывают то же время.

Для Молдовы 2019 год может оказаться последним, когда жители республики перевели стрелки на час вперед. Откажется ли Молдова от перевода стрелок часов или нет, предстоит решить правительству страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лупушор: полезен ли дневной сон

Ранее власти Евросоюза предложили отказаться с 2019 года от перевода часов, предоставив странам-членам объединения самим решать, какое время для них предпочтительнее – летнее или зимнее.

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По предложению Еврокомиссии каждое государство должно сообщить до 1 апреля о своем решении. Те государства ЕС, которые намерены вернуться к зимнему времени, смогут в последний раз перевести стрелки часов 27 октября 2019 года.

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