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Уличные часы

Есть ли экономия от перехода на зимнее и летнее время - мнение специалиста

CC BY 2.0 / EuroVizion
Общество
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По мнению финансового аналитика Романа Ткачука, утверждения о том, что переход на летнее и зимнее время способствует экономии электроэнергии, уже не воспринимаются экспертным сообществом однозначно и вызывают споры.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. В ночь на последнее воскресенье марта Молдова, наряду со странами ЕС, перешла на летнее время. Однако этот переход может оказаться последним.

В целесообразности перевода стрелок часов дважды в год возникли сомнения не только у врачей, которые утверждают, что это провоцирует у человека стресс, но и экономисты.

С ними согласен и старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук, по словам которого в настоящее время существуют разные оценки сезонного перевода часов.

"Исследования показывают, что непонятно, есть ли реальная экономия электроэнергии при переходе на летнее и зимнее время. Потому что дополнительное использование солнечного света компенсируется более высокими затратами на отопление зимой и на кондиционирование помещений в летний период", — сказал эксперт.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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Как отметил собеседник, по некоторым данным, экономия от сезонного перевода стрелок часов в США составляет порядка 1 процента потребляемой электроэнергии, в России она была где-то на уровне полпроцента.

Но вот эксперты Кембриджского университета утверждают, что реальной экономии никакой нет из-за повышающихся затрат на поддержание комфортных температур в помещениях.

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"Поэтому у разных организаций есть разные оценки — то ли это экономия электроэнергии, то ли нет. И исходя из этого бурное обсуждение продолжается", — резюмировал специалист.

Стратегия, на его взгляд, должна быть такой: в каких-то мировых институтах должна решаться проблема, либо весь мир переводит часы, либо не переводит - так было бы оптимально.

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Теги:
мнение, эксперт, экономия, переход на летнее время, летнее время, перевод часов
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