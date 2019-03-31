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Кухонный нож

Как в Молдове в Великий пост не слишком голодать и вкусно поесть

CC0 / Pixabay / congerdesign
Общество
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Постное меню может быть разнообразным и изысканным, а рецепты приготовления таких блюд смогут осилить даже те, кто ни разу не стоял у плиты.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Великий пост в самом разгаре. Православные христиане в Молдове и во всем мире постятся.

© Fotolia / Ferumov
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Однако, как подчеркивают священнослужители, пост - это не диета, а духовное таинство и откровение, очищение души человеческой. 

В пост не обязательно мучить себя строгими ограничениями в еде.

И постные блюда могут быть весьма вкусными, если, конечно, знать рецепты, уметь их готовить и отнестись к делу с любовью.

Грибная солянка - не хуже настоящей

Берут три или четыре картофелины, три соленых огурца, свежие шампиньоны, половинку моркови, одну луковицу, три столовые ложки сухого риса. Кроме того, понадобятся ложка томатной пасты, две дольки лимона, немного оливок или маслин — по вкусу, растительное масло — для жарки, а также приправы — соль, перец, сушеные петрушка, укроп, лавровый лист.

Грибы нарезают тонкими пластинками, лук мелко шинкуют, морковь, наоборот, крупно трут. Пассируют лук с морковью и добавляют томатную пасту.

Картофель и соленые огурцы надо порубить кубиками (желательно выбирать твердые и плотные). На огонь ставят кастрюлю с водой, когда закипит — опустите туда зажарку, огурцы, картофель, рис, несколько горошин перца, лавровый лист, оливки, специи. Варится суп до тех пор, пока рис не станет мягким. 

Тогда блюдо подсаливают, добавляют измельченную зелень, дольки лимона — и готово. Обязательно нужно дать настояться солянке хотя бы 10-15 минут.

Картофельные дольки в "шляпе"

Великий пост 2019
© Sputnik / Вадим Русу
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Понадобятся два клубня картофеля, соль, сушеный чеснок, паприка, тимьян и сок лимона (одна треть). Также нужны крупные шампиньоны (не меньше 600 граммов), длиннозерный рис и луковица.

Кожуру картофеля лучше не счищать, а клубни промыть с помощью жесткой губки для мытья посуды и нарезать дольками. Посолить, посыпать специями, выдавить на картофель сок лимона и смазать маслом. Все перемешивают, перекладывают в форму и отправляют на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов.

Рис же отваривают, а у шампиньонов убирают ножки, оставляя углубления. Лук и оставшуюся часть грибов нужно мелко нарезать и обжарить. Затем рис, обжаренные лук и шампиньоны смешивают и солят.

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Начиняют шляпки этой смесью и на полчаса ставят в духовку. Удобнее всего запекать грибы и картофель одновременно.

Суп-пюре, от которого пальчики оближешь

Понадобится тыква (примерно 400 граммов), две картофелины, парочка луковиц, одна морковь, два зубчика чеснока, два кусочка хлеба и полтора литра воды.

Морковь трут на терке, лук мелко нарезают, режут чеснок, все вместе обжаривают на растительном масле. Картофель и тыкву шинкуют кубиками и отваривают. Затем добавляют морковку и лук, варят еще пять минут.

Тарелка с борщом
CC BY-SA 2.0 / Alpha / Beetroot Borscht
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Бульон сливают, овощи перекладывают в блендер. Потом пюре кладут обратно в кастрюлю, солят, перчат, добавляют молотую паприку, а для нужной консистенции доливают овощной бульон.

Как только суп закипел, его сразу же надо выключить. Подают на стол, посыпая сухариками из подсушенного белого хлеба.

Пирожные - как улитки

Ингредиенты: стакан муки, 150 граммов воды, три столовые ложки масла и столько же ложек лимонного сока, щепотка соли, одно яблоко, цедра лимона или апельсина, корица, сахарная пудра.

В большую миску просеивают муку, добавляют масло, воду, ложку лимонного сока, соль. Замешивают тесто — оно должно получиться достаточно мягким и не липнуть к рукам. Потом оборачивают тесто пищевой пленкой и убирают на час в холодильник. В это время яблоки очищают от кожи и натирают, добавляя лимонный сок, цедру, корицу.

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Охлажденное тесто раскатывают скалкой в пласт толщиной полсантиметра. Выкладывают в центр начинку, а свободную часть смазывают маслом. Дальше нужно аккуратно завернуть его в рулет, прижимая достаточно плотно, чтобы улитки не развернулись при запекании. Сверху рулет следует смазать маслом. Потом улитки выкладывают на застеленный пергаментом противень и отправляют на 45-50 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

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Теги:
диета, приготовление, рецепты, питание, Великий пост
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