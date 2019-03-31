Православный календарь - самые важные христианские праздники апреля

Срединный месяц весны богат на важные вехи церковного календаря, венцом которых станет Светлое Христово Воскресение.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. В апреле нынешнего года православных христиан ждет целая череда православных религиозных праздников, главным из которых станет Пасха, которую отметят 28-го числа.

До того, в период Великого Поста, верующие встретят Благовещение, которое выпадает на 7 апреля. На следующие день священнослужители и паства вознесут хвалу Святому Архангелу Гавриилу. Девятое апреля посвящено памяти Святой мученицы Матроны Московской.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2019 год

А уже 12 апреля местная православная церковь будет поминать Святого иерарха Гавриила Бэнулеску-Бодони, долгое время бывшего пастырем молдавского народа.

Почти за неделю до Воскресения Христова православные отметят Лазареву субботу. Большим праздником в преддверии Пасхи, 21 апреля, станет Вербное Воскресенье, которое положит начало Страстной седмице.

Празднование православной Пасхи в мире>>>

А на второй день после Воскресения Христова православные отметят день поминовения Святых мучениц Агафьи, Галины и Ирины.

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