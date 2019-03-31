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Кишиневский троллейбус

В Кишиневе будут взвешивать пассажиров в общественном транспорте

© Facebook / Город без маршруток
Общество
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Стоимость билета на проезд в автобусах и троллейбусах будет дифференцированной, говорят в администрации города.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Примерно 600 электронных датчиков веса закупит мэрия Кишинева для установки их в столичных автобусах и троллейбусах, соответствующее решение было принято на состоявшемся в пятницу 29 марта заседания комиссии по транспорту мэрии молдавской столицы.

"Новые правила – это часть концепции стратегии городского транспорта 2018-2020, которая была принята год назад. Положения этого документа поэтапно внедряются. Пассажиров на входе будут взвешивать", - сообщил корреспонденту Sputnik Молдова замначальника головного отдела управления общественного транспорта Вирджилиу Фрынэлунгэ.

По его словам, информация о весе оперативно считывается и, в соответствии с установленным коэффициентом, определяется стоимость проезда

Двери троллейбуса
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Результаты взвешивания будут выведены на печатающее устройство, пассажир, по желанию, может взять выписку себе. Как пояснил собеседник, за эталон веса взята формула Всемирной организации здравоохранения о соотношении роста и веса человека. Все те пассажиры, которые выходят за пределы "медицинского стандарта", будут платить больше за свое место в транспорте.

В мэрии обещают, что стоимость проезда не превысит 6 леев. То есть минимальная цена билета останется 2 лея (в троллейбусах), 3 лея (в автобусах), а максимальная составит 6 леев.

Постановление руководства города будет опубликовано 1 апреля на сайте городской администрации.

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