Обреченные на нищету: молдавские старики о том, как не умереть от голода

Ситуация, в которую загнаны сотни стариков из Молдовы, приводит людей неравнодушных в отчаяние, наталкивает на мысль, что наше общество больно довольно глубоко. Корреспондент Sputnik Молдова узнавал из первых уст, как кишиневские пенсионеры стараются свести концы с концами.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik, Андрей Петрик. Древние греки называли старость надежной пристанью для всех бедствий. Поразительно, но сквозь века эта мудрость пронизывает нынешнюю молдавскую действительность, беспощадным лезвием режет души одиноких молдавских стариков и тех, кто им сочувствует и старается помочь.

Вместо того, чтобы в утренние часы наслаждаться заслуженным отдыхом, к которому они стремились всю жизнь, заниматься вопросами собственного здоровья, да и просто прогуливаться на свежем воздухе, сотни из них с ужасом думают, - что бы сегодня поесть, и как на это заработать.

При средней пенсии в полторы тысячи леев только за отопление им приходит порядка 1000-1200.

© Sputnik / Константин Чалабов Картонная старость или Как молдавских пенсионеров доводят "до ручки"

Хорошо тем, кому дети помогают, но много и тех, кто лишен такого подспорья. Тут, как говорится, не хочешь, не можешь, а вынужден будешь как-то выкручиваться из ситуации.

Вооружившись последними силами и терпением, многие люди, убеленные сединами, выходят из дома, чтобы хоть как-то поддержать себя на плаву.

Ежедневно по городу можно увидеть, как эти люди продают последние пожитки, все, что появилось в доме тогда, когда у них еще были силы и средства на приобретение этих вещей.

Корреспондент Sputnik поговорил с некоторыми из этих людей и из первых уст решил узнать, насколько нелегко им жить на закате своей жизни.

Внуков нет, а их вещи не покупают

"Я вынуждена выходить каждый день, чтобы что-то продать. Стараюсь реализовывать поношенные вещи внуков, надеюсь, что их купят те из молодых родителей, у которых так же не хватает средств на жизнь. Кое-что покупают, но очень редко", - посетовала Светлана Ивановна – 75-летняя пенсионерка, отработавшая на одном из молдавских предприятий более 40 лет.

По словам пожилой женщины, ее дети уехали с внуками в Канаду и редко, когда звонят своей бабушке, не говоря уже о том, чтобы помочь.

"Сами крутятся, как могут, а я не хочу особо им докучать, хоть и трудно, и куча болячек, но стараюсь как-то выжить. Правда, накопилось уже свыше 6 тысяч леев долгов за коммунальные услуги", - с горечью поведала пенсионерка.

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По словам Светланы Ивановны, кефир и сметана стали для нее деликатесами, не говоря уже о том, чтобы просто купить кусок мяса или нормальной рыбы. При пенсии в 1620 леев, говорит пожилая женщина, оплачивающая коммунальные услуги и приобретая лекарства, сложно себе позволить что-либо, кроме куриных яиц, макарон, каши и других самых простых продуктов. Да и это часто для них – непозволительная роскошь.

Коллективный крик о помощи

Увидев и услышав, что пенсионерка рассказывает корреспонденту Sputnik Молдова о своей нелегкой участи, к ее рассказу присоединились сразу несколько пожилых людей, чьи истории не менее грустны и прозаичны.

"Я проработал на предприятии 32 года, был слесарем. В 90-е, когда завод закрыли, а жить было не на что, работал подмастерьем на стройке, сторожил автопарковку, где и подорвал здоровье. Сегодня жена сильно больна, у нее рак, средств вообще не хватает, вот и сижу продаю оставшиеся у меня личные инструменты", - рассказал Григорий Николаевич – 73-летний пенсионер.

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Ему вторит Валентина Сергеевна – пенсионерка 74 лет – которая говорит, что муж недавно умер, с трудом собрали деньги на похороны, а сейчас она продает наиболее новые его вещи, чтобы хоть как-то выжить.

"Растут долги за коммунальные, на нормальное питание не хватает. Не такой представляли мы себе свою старость, когда работали при СССР в полную силу. Собирали средства, которые в одночасье сгорели в 1991-м, думали, что сможем выезжать в санатории и хоть иногда на море, а в результате стоим на обочине и продаем пожитки", - рассказала собеседница.

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И у всех стариков на устах бесконечное: "нам не хватает средств на жизнь", "мы не заслужили такой жизни", "плата за коммунальные услуги – баснословная".

Крик души, отображенный на картонке

Продолжив свой путь по Кишиневу, корреспондент Sputnik Молдова оказался на Московском проспекте, где увидел пожилую женщину, которая ничего не продавала из того, что еще осталось в скромной квартирке.

Стыдливо опущенные глаза, в которых давно потухла надежда, а у ног положена картонка с пронизывающей надписью: "Помогите оплатить коммунальные!".

Конечно, неравнодушные жители столицы старались помочь пенсионерке, выгнанной нуждой на тротуар с подобной просьбой, но сколько остается пожилых людей, которые не могут переступить через себя и нужду, и не могут вот так открыто попросить людей о помощи, пусть и мизерной и не выручающей в полной мере.

Еще один подобный случай удалось увидеть на чеканском проспекте Мирча чел Бэтрын, где на скамейке возле почтового отделения очень пожилая продавала круглые половички, связанные своими руками. Многие прохожие эти простенькие коврики, конечно, не брали, но старались помочь бабушке небольшой суммой - кто, сколько может. В ответ женщина лишь тихо, по-молдавски говорила - "Бодапрость!"...

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