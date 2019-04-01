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Закат на реке Днестр в Молдавии.

Жителей Молдовы ждут штрафы за незаконную ловлю рыбы

© Sputnik / Шахвердиев
Общество
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Начиная с первого апреля, граждан Молдовы могут серьезно оштрафовать, если они не будут соблюдать нормы законов, касающихся рыбалки на естественных водоемах страны.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. В период с 1 апреля по 15 июля гражданам Молдовы запрещена ловля рыбы в естественных водоемах страны. Запрет вызван нерестом рыб, обитающих в естественно природы Молдовы. 

Согласно законодательным нормам, лов рыбы запрещен на реке Прут на границе с Украиной, до села Тецканы. Нельзя рыбачить будет в этот период и на известном в Молдове водохранилище Костешты-Стынка. 

Река Днестр в это время также не порадует рыбаков-любителей: в обозначенный период ловля запрещена от Наславчи до города Каменка, а также на Дубоссарском водохранилище. Полностью ограничен лов рыбы и на Кагульском озере.

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Власти страны предупреждают, что за нарушение введенного на период нереста запрета граждан ждут серьезные штрафы.

Согласно Уголовному Кодексу страны, если жители Молдовы будут пойманными с поличным во время обычной рыбалки или применяя браконьерские методы, им грозит штраф до 200 условных единиц (порядка 10 тысяч леев). 

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Более того, в случае грубых нарушений законодательства, касающегося сохранения естественной фауны, в этот период жители Молдовы могут быть оштрафованы от 27 до 52 тысяч леев, либо они могут получить один год тюремного заключения.

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Теги:
Молдова, наказание, штрафы, рыбалка, рыба
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