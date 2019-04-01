Индексация-2019: с 1 апреля в Молдове увеличили пенсии

Весенние прибавки: стало известно, на сколько больше станут получать молдавские пенсионеры, и какие сюрпризы их ждут к пасхальным праздникам.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. С 1 апреля 2019 года пенсии в Молдове проиндексируют на 5,3%. Больше получать будут свыше 690 тысяч граждан.

© Sputnik / Nicu Goncear Рост по-молдавски: в каком размере увеличились пенсии в стране

Как отметили в правительстве, процент индексации рассчитан, исходя из среднегодового роста индекса потребительских цен за последние три года. То есть по новой формуле расчета сумма индексации примерно в два раза выше, чем ранее.

Согласно принятому кабмином положению, средний размер пенсии по возрасту увеличится на 91,85 лея (чуть больше 5 долларов по текущему курсу Нацбанка страны). Такая надбавка коснется порядка 527 тысяч граждан. Пенсия по инвалидности в среднем вырастет на 72,07 лея (порядка 4 долларов). Индексация этой выплаты коснется свыше 125 тысяч человек. Станут больше перечислять и получателям пособия по потери кормильца – в среднем на 47,25 лея (примерно 3 доллара). Речь идет о порядка 12 тысячах граждан. А пенсия участникам ликвидации последствий аварии в Чернобыле, которых в стране насчитывается 1749 человек, в среднем вырастут на 173,79 лея (примерно 10 долларов).

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Кроме того, власти решили поддержать пожилых граждан, чья пенсия не дотягивает до двух тысяч леев, а также получателей соцпособий. К пасхальным праздникам эти категории населения получат единовременное пособие в 600 леев. Речь идет примерно о 610 тысячах человек.

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