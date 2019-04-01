Как записать ребенка в школу по интернету — примэрия открыла новый вебсайт

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Примэрия Кишинева открыла вебсайт eȘcoala, на котором родители могут записать детей в первый класс. Старт нового муниципального интернет-портала состоялся 1 апреля, сейчас вебсайт работает в штатном режиме и обрабатывает заявки.

Портал на муниципальном домене escoala.chisinau.md представлен на государственном и на русском языках.

На первой странице сайта посетителям предлагается пошаговая схема из пяти этапов для оформления заявки на запись ребенка в первый класс. После авторизации можно выбрать школу, список которых присутствует на сайте. Затем нужно заполнить заявку, проверить результаты, которые отображаются на сайте и после подтверждения заявки лично явиться в образовательное учреждение.

Жители Кишинева активно пользуются новой интернет-платформой с первых минут ее работы. Несмотря на раннее время, к 8 часам утра 1 апреля на сайте было подано уже 35 заявок.

Примэрия столицы регулярно напоминает родителям, что запись в школы бесплатна, и любые требования представителей учебных заведений о передаче им денег родителями являются незаконными.

В 2017 году в Кишиневе был открыт муниципальный сайт egradinita.md, при помощи которого детей можно записать в детский сад. По сообщению городских властей, с момента старта этого проекта своих детей записали в дошкольные учреждения с помощью интернета более 17 тысяч родителей, были одобрены более 10,5 тысяч заявок.

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