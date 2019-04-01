Отставки в мэрии Кишинева: Кодряну уволил директора Центрального рынка

Оперативное заседание муниципальных служб мэрии Кишинева началось сегодня с отставок: и.о. мэра Руслан Кодряну заявил, что своих должностей лишатся директор Центрального рынка Виктор Гутюм, а также Сергей Борозан, главный архитектор столицы.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Решение об отставке директора Центрального рынка Виктора Гутюма, а также главного архитектора столицы Сергея Борозана было принято и.о. мэра Русланом Кодряном в связи с возросшим количеством жалоб на чиновников, сообщает Sputnik.md.

"Вы понимаете, что все равны. Поступили жалобы от экономических агентов с Центрального рынка о неофициальных денежных сборах. Сегодня я подпишу распоряжение об отставке руководства Центрального рынка, - сказал Кодряну.

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Он также заявил, что своей должности лишится глава Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Сергей Борозан.

"Мы дошли до очередей в управлении архитектуры. Человек ждет, чтобы войти в один кабинет и поставить печать, а затем он должен пойти в другой, чтобы проверить, правильно ли поставлена ​​печать", — негодовал Кодряну.

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