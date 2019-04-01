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Автомобиль

Важно для водителей — с 1 апреля отменяется обязанность включать фары днем

CC0 / Pixabay / Skitterphoto
Общество
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Это правило вводится каждый год, чтобы повысить безопасность в зимний период.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Начиная с 1 апреля водители в Молдове больше не обязаны ездить днем с включенными фарами. Напомним, что с 1 ноября прошлого года водители на дорогах были обязаны включать ближний свет фар даже в дневное время.

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Согласно Регламенту дорожного движения, эта мера вводится каждый год для обеспечения дополнительной безопасности в зимнее время, когда видимость часто бывает ухудшена.

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Если водитель не включает фары, то он может быть остановлен патрульными инспекторами для проведения проверки. Однако штраф за это нарушение отменили в 2014 году.

Требование обязательного включения фар в дневное время обычно действует с 1 ноября до 31 марта каждого года.

Во многих странах Европы использование фар ближнего света в дневное время является обязательным. Они служат в качестве дневных ходовых огней. Их использование направлено на повышение видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

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Теги:
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