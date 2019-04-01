14:50 01 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.35
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Mobilier urban

В Кишиневе посидеть на диване теперь можно и на улице

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
100 0 0

Многие прохожие удивились, увидев, что вместо привычных городских скамеек им предлагают присесть на диванчики совершенно "домашнего" дизайна - уличная мебель, созданная молдавским скульптором, скоро станет популярным местом у любителей запечатлеть себя на фото на фоне городских пейзажей.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Похоже, для любителей селфи в Кишиневе появилась новая достопримечательность. В центре Кишинева установили скамейки, своим дизайном воспроизводящие мягкую мебель. Достопримечательность можно увидеть (а также отдохнуть на ней) на бульваре Штефана чел Маре, 119.

  • Mobilier urban
    Уличная мебель
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Mobilier urban
    Уличная мебель
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Mobilier urban
    Уличная мебель
    © Sputnik / Miroslav Rotari
1 / 3
© Sputnik / Miroslav Rotari
Уличная мебель

Кстати, инициатором установки необычных скамеек выступили вовсе не городские власти. Идея, как выяснилось, принадлежит молдавскому скульптору Михаю Стамати. На его странице в Facebook можно подробнее узнать об этом проекте на всех стадиях его реализации – от эскиза до работы в мастерской и окончательной установки в центре Кишинева.

Как заметил автор, его работа – это "скульптурная композиция из городской мебели с акцентом на текстуре, фактуре, цвете. Насколько она смотрится холодной на вид, настолько же она теплая при прикосновении".

Кстати, городские власти тоже решили не отставать и в скором времени планируют порадовать горожан, установив новые скамейки, отпечатанные на 3D принтере. Установлены они будут на бульваре Мирча чел Бэтрын на Чеканах. Ансамбль, кроме скамеек, будет включать также и клумбы, в которые планируется посадить туи. Новаторская технология позволяет сделать эти изделия невероятно прочными и в то же время изящными. Выбор такого материала, как бетон, продиктован практической необходимостью – увы, но столичные скамейки часто страдают от вандалов.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Будут ли сносить "хрущевки" в Кишиневе - архитектор дал четкий ответ
Необычная 3D-печать: какую часть Кишинева облагородят по новым технологиям
В Кишиневе появились говорящие светофоры
Теги:
городская власть, городская скульптура, скульптор, скамейки, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Граждане Украины выбирают нового главу государства - фотолента
Анастасия Лисовая
Настя Лисовая из Рыбницы - о своем выступлении на шоу "Ты супер!"
Замена продуктов во время поста
Чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться