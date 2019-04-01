В Кишиневе посидеть на диване теперь можно и на улице

Многие прохожие удивились, увидев, что вместо привычных городских скамеек им предлагают присесть на диванчики совершенно "домашнего" дизайна - уличная мебель, созданная молдавским скульптором, скоро станет популярным местом у любителей запечатлеть себя на фото на фоне городских пейзажей.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Похоже, для любителей селфи в Кишиневе появилась новая достопримечательность. В центре Кишинева установили скамейки, своим дизайном воспроизводящие мягкую мебель. Достопримечательность можно увидеть (а также отдохнуть на ней) на бульваре Штефана чел Маре, 119.

Уличная мебель © Sputnik / Miroslav Rotari

Уличная мебель © Sputnik / Miroslav Rotari

Уличная мебель © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 3 © Sputnik / Miroslav Rotari Уличная мебель

Кстати, инициатором установки необычных скамеек выступили вовсе не городские власти. Идея, как выяснилось, принадлежит молдавскому скульптору Михаю Стамати. На его странице в Facebook можно подробнее узнать об этом проекте на всех стадиях его реализации – от эскиза до работы в мастерской и окончательной установки в центре Кишинева.

Как заметил автор, его работа – это "скульптурная композиция из городской мебели с акцентом на текстуре, фактуре, цвете. Насколько она смотрится холодной на вид, настолько же она теплая при прикосновении".

Кстати, городские власти тоже решили не отставать и в скором времени планируют порадовать горожан, установив новые скамейки, отпечатанные на 3D принтере. Установлены они будут на бульваре Мирча чел Бэтрын на Чеканах. Ансамбль, кроме скамеек, будет включать также и клумбы, в которые планируется посадить туи. Новаторская технология позволяет сделать эти изделия невероятно прочными и в то же время изящными. Выбор такого материала, как бетон, продиктован практической необходимостью – увы, но столичные скамейки часто страдают от вандалов.

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