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Девушка

Покоряя Америку — горячая красотка из Молдовы стала лицом модного бренда

CC0 / Pixabay / chrisvg
Общество
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Девушка получила два высших образования в Кишиневе и стала успешной фотомоделью в США.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Уроженка Молдовы Лорена Ени стала лицом модного бренда Annie Couture. В Кишиневе она получила два высших образования в области туризма и юриспруденции, однако успех обрела, сделав карьеру модели.

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#newyorkvibes @alena_fede #wedding #collection #photographernyc @andreynikphoto #timessquare

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Лорена двенадцать лет занималась спортивными танцами, работала стилистом на телевидении и со временем добилась известности в фэшн-индустрии. Призовые места в конкурсах красоты и модных дефиле определили ее путь — в модельном бизнесе девушка из Молдовы оказалась востребована.

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Образы Лорены Ени начали публиковать международные глянцевые журналы, а в 2018 году ее пригласили для участия в дефиле в Неделе моды в Нью-Йорке.

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@davisuals @laperlalingerie

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После переезда в США Лорена регулярно участвует в показах моды, снимается в качестве фотомодели для ювелирных и модных журналах. В свободное от показов и фотосессий время девушка занимается цветочным дизайном, рассказала она изданию moldovatimes.com.

Для поддержания хорошей формы Лорена Ени советует вести активный образ жизни, а основой хорошего самочувствия считает здоровое питание и йогу.

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Теги:
красивая девушка, фотомодель
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