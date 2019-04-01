Покоряя Америку — горячая красотка из Молдовы стала лицом модного бренда

Девушка получила два высших образования в Кишиневе и стала успешной фотомоделью в США.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Уроженка Молдовы Лорена Ени стала лицом модного бренда Annie Couture. В Кишиневе она получила два высших образования в области туризма и юриспруденции, однако успех обрела, сделав карьеру модели.

Лорена двенадцать лет занималась спортивными танцами, работала стилистом на телевидении и со временем добилась известности в фэшн-индустрии. Призовые места в конкурсах красоты и модных дефиле определили ее путь — в модельном бизнесе девушка из Молдовы оказалась востребована.

View this post on Instagram A post shared by Lorena Eni 🇲🇩 (@lorenaeni) on Aug 18, 2015 at 10:46am PDT

Образы Лорены Ени начали публиковать международные глянцевые журналы, а в 2018 году ее пригласили для участия в дефиле в Неделе моды в Нью-Йорке.

View this post on Instagram @davisuals @laperlalingerie A post shared by Lorena Eni 🇲🇩 (@lorenaeni) on Aug 12, 2018 at 1:01pm PDT

После переезда в США Лорена регулярно участвует в показах моды, снимается в качестве фотомодели для ювелирных и модных журналах. В свободное от показов и фотосессий время девушка занимается цветочным дизайном, рассказала она изданию moldovatimes.com.

Для поддержания хорошей формы Лорена Ени советует вести активный образ жизни, а основой хорошего самочувствия считает здоровое питание и йогу.