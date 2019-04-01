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Работать на еду и "коммуналку": как живут молдаване

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Топ-5 основных расходов жителей Молдовы: от продовольствия до образования... не один шаг.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Жители Молдовы работают на еду и ЖКХ: большая часть расходов населения уходит на продукты питания и оплату  счетов, а вот меньше всего - на образование. Такие данные приводит в понедельник Национальное бюро статистики страны.

Джип
© Sputnik / Сергей Красноухов
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Так, в общем объеме затрат 43,8% приходятся на продовольствие. К слову, эта статья традиционно возглавляет своеобразный рейтинг расходов граждан страны. Внушительную часть своих средств жители республики отводят и на обслуживание жилья - 18,2%. На третьем месте - покупка одежды и обуви (10,7%). Топ-5 расходов замыкают затраты на здоровье и связь — 5,1% и 4,6%, соответственно. В процентном соотношении меньше всего граждане Молдовы тратят на алкогольные напитки и табачную продукцию – 1,6%, а на образование - вовсе 0,5%.

К слову, ежемесячные расходы граждан Молдовы превышают доходы — общеизвестный факт, которым уже никого, пожалуй, и не удивишь. Средний доход одного жителя республики по итогам 2018 года составил две тысячи 383,1 лея. Расходы — две тысячи 407,9 лей. Основной источник доходов населения, согласно статистике, - заработная плата и соцвыплаты. Карман среднестатистического жителя страны также пополняется за счет индивидуальной деятельности и денежных переводов.

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Исходя из статистических данных, в среднем свыше 60% расходов жителей республики уходит на питание и оплату ЖКХ. Как отмечали неоднократно экономисты, тенденция того, что большая часть расходов населения приходится на питание, указывает на плачевное состояние экономики страны. Эксперты обращают внимание, что в развитых странах основная часть затрат - инвестиции. Однако несмотря на то, что в Молдове львиная доля расходов приходится на продукты питания, если сравнивать с другими странами СНГ, то у нас ситуация не самая плохая, утверждают экономисты.

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