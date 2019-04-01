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Школьный обед

Запись ребенка в первый класс: куда обращаться родителям

© Sputnik / Андрей Стенин
Общество
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Важная информация для родителей: стало известно, как записать ребенка в первый класс на 2019-2020 учебный год.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Первый раз в первый класс: запись детей в столичные школы на следующий учебный год будет проходить в два этапа. Это предусматривает распоряжение муниципального управления образования, молодежи и спорта.

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Clase primare. Imagine simbol
© Sputnik / Игорь Маслов
С 1 апреля детей можно будет записать в первый класс онлайн

Первый этап

Согласно календарной программе, утвержденной муниципальным управлением образования, записать ребенка в первый класс в столичную школу можно уже сейчас - с 1 апреля по 13 июня. За это время необходимо подать заполненные документы в учебное заведение по прописке. С полным списком, какое образовательное учреждение закреплено за тем или иным районом, можно ознакомиться здесь.

В период 20-24 мая пройдет так называемое тестирование детей на обладание способностями, соответствующее определенному профилю (спорт, искусство) и одобренное местным органом в области образования, а также скоординированное с министерством. После этого объят результаты.

Второй этап

Для тех, кто не успел определиться со школой в первом туре, предусмотрен и второй - 17-30 августа. К слову, итоговые списки первоклашек будут обнародованы 30 августа.

Первый звонок
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Как записать ребенка в первый класс - пять подробных шагов

Согласно методологии записи в первый класс, все дети, которым исполнилось семь лет на начало нового учебного года, должны быть в обязательном порядке определены в школу без конкурсного отбора. Тех, кому не исполнилось семи лет, могут записать в первый класс, если у образовательного учреждения остались свободные места.

К слову, дети могут быть определены и в другие школы вне зависимости от района, за которым они закреплены, но только в том случае, если учебное заведение располагает свободными местами. В школы со специальным уклоном (спорт, искусство) запись происходит на основе тестирования детей на обладание способностями, соответствующим данному профилю.

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