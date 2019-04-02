Села-призраки, или Как Молдова медленно, но верно вымирает

Социолог проанализировал основные причины угасания молдавской провинции, а также рассказал, что ждет села в ближайшие десятилетия.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik, Андрей Петрик. Когда-то здесь кипела жизнь, а сегодня только воет ветер, когда-то люди с охотой строили здесь дома и рожали детей, а сейчас окна намертво заколочены досками.

В селах Добружа Теленештского района, Старые Куконешты Единецкого района, Новые Даркауцы Сорокского района, Одая Шолданештского района практически не осталось никого. Вроде здесь не было радиационно-техногенной катастрофы, как в Припяти, экология – на зависть жителям крупных городов, земля плодородна и вода в колодцах не отравлена, а люди с некогда нажитых мест безвозвратно убежали…

© Sputnik / Miroslav Rotari Вымирающая Молдова: почему села медленно, но верно пустеют

Комфорт дороже родины

Среди одной из наиболее явных причин опустения молдавской провинции сегодня можно назвать растущие процессы урбанизации в мире, так утверждают демографы. Любой человек сегодня стремится уехать в те места, где есть выбор рабочих мест с более или менее приемлемым заработком.

Личное удобство, наличие развитой инфраструктуры в населенном пункте, элементарных человеческих условий жизни (наличие питьевой и горячей воды, канализации, высокоскоростного интернета и нахождение поблизости социальных учреждений), по словам председателя Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктора Мокану, также становится решающим фактором, основываясь на котором, люди уезжают безвозвратно из родных мест, где жили их деды и прадеды.

"В советские времена Молдова славилась высокой плотностью населения, селами, в которых проживали семь-восемь тысяч человек и более. Сейчас статистика миграции населения из Молдовы не всегда отражает действительность", - утверждает социолог.

© Sputnik / Miroslav Rotari В селе Чобановка на севере Молдовы осталось только шесть человек

Как отметил специалист, в реестрах примэрии такого населенного пункта может числиться определенное количество проживающих в нем, но эту цифру смело можно поделить надвое.

По статистике в Молдове – более тысячи сел. Ежегодно два-три населенных пункта исчезают с карты страны, когда их покидают последние жители. Постепенно пейзаж в этих селах становится и вовсе удручающим: дома со временем рушатся, необработанные поля зарастают метровым бурьяном.

По словам Мокану, "главным фактором, способствующим такой ситуации в молдавской провинции, стал распад Советского Союза, последующая постепенная потеря российского рынка, распад консолидированных сельскохозяйственных предприятий, реформа "Пэмынт" (pământ - в переводе "земля"), которую крестьяне прозорливо прозвали "Мормынтом" (mormânt - в переводе "могила"), безработица и нищета – все это побудило людей к массовой миграции с родных мест в столицу и за рубеж".

Перестали рожать, стали уезжать

Молдавское село, по словам социолога, было некой консолидирующей силой, оплотом стабильной демографической ситуации в стране, ведь где, как ни в провинции, было принято создавать большие семьи с тремя-четырьмя детьми (а то и по восемь-десять). Однако постепенное обнищание сел в республике привело к тому, что и эта традиция канула в лету. Много детей – сейчас большая роскошь, которую рядовые граждане просто не могут себе позволить.

"Раньше был ряд социальных гарантий, как на селе, так и в небольших городах. Человек знал, что его ребенок сможет беспрепятственно пойти в детский сад, в школу, что его вылечат без денег, если, не дай Бог, что-то случится, что он сможет поступить в ПТУ или в вуз и получить образование", - отметил Мокану.

По его словам, в настоящее время на все это нужны деньги, их необходимо зарабатывать, а в селе этого сделать не удается.

© Sputnik / Nicu Goncear Сто строк о наболевшем: исповедь умирающего молдавского села

Как отметил собеседник, усугубили картину оттока населения из страны оптимизация школ, закрытие медцентров и культурных учреждений в селах. Человеку, по сути, оставили одну лишь сапу и возможность в одиночку, без сельхозтехники, обрабатывать "отрезанный" ему в конце 90-х земельный надел.

Идеалы уже не те…

Мокану обратил внимание и на то, что у населения изменились ценности, ведь сразу после распада СССР стало невыгодно самостоятельно заниматься, читать книги, получать высшее образование, изучать "сопрамат".

"Молдова была просто превращена в базар, в большой рынок сбыта зарубежных товаров далеко не лучшего качества. Сейчас самое прибыльное предприятие, образно говоря, - кишиневский Центральный рынок, где можно все продать или купить", - сказал эксперт.

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По его словам, именно капиталистический уклад жизни 90-х годов привел к исчезновению социально-культурной инфраструктуры в молдавских селах, даже такой, казалось бы, мелочи, как книжные магазины "Луминица", которые были чуть ли не в каждом селе.

"Покинула молдавское село и сельская интеллигенция – врачи, педагоги, агрономы, ветеринары. Они составляли высшее сословие села, были уважаемыми людьми. Большинство из них сегодня – за рубежом, где специалисты зарабатывают в разы больше, чем на родине", - подчеркнул собеседник.

Мокану добавил, что ситуация в молдавских селах практически бедственная, но не безнадежная. Для реанимации молдавской провинции нужна долгосрочная программа по привлечению инвестиций и модернизации глубинки, нужны меры по консолидации сельскохозяйственных земель. Эта стратегия должна быть разработана на несколько десятилетий вперед и строго соблюдаться.

"И тогда, быть может, удастся сдвинуть ситуацию с мертвой точки", - резюмировал социолог.

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