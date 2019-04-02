Без света и воды: где в Кишиневе ожидаются отключения во вторник

Плановые отключения электроэнергии и подачи воды ожидаются во вторник.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что 26 марта для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- ул. М. Когэлничану 84, 86 - в период с 09:30 - 17:00.

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- ул. М. Ломоносов 26 - в период с 09:10 - 17:00.

- ул. А. Бернардацци 42-54, 43-67, А. Щусев 36-40, 37-39, Арменяскэ 1-31, 2-28, Букурешть 14, 41, 41C, М. Когэлничану 29-37, 30-34, В. Александри 44-87 - в период с 09:15 - 16:00.

Чеканы:

- ул. Николая Милеску Спэтару 2, 2/1, 3, 4, 5, 8, 16/4, переулок Николая Милеску Спэтару 5, П. Заднипру 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 16/8, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63/2 - в период с 13:00 - 17:00.

Рышкановка:

- ул. Н. Донич 14, Г. Выртосу 14, 15, Т. Панфиле 1-43, 2-62, 208, 270, 9999, Валя Албэ 10, 56, Ф. Лупашку 16A - в период с 10:00 - 17:00.

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- ул. Дойна 102, 102/2, Г. Мадан 50/2, 52, 81, Молдовица 4, 10, 12, 25, Путней 65-93, 68-94 - в период с 11:30 - 18:00.

- ул. Г. Мадан 87/5, 44/4 - в период с 09:00 - 17:00.

Буюканы:

- ул. Конституцией 8, 8/1, И. Крянгэ 49/1, Пяца Унирий Принчипателор 1, 3, Шт. Лучиан 1 - в период с 09:10 - 12:00.

- ул. И. Раду 23, 25, 27, 27A, 27B, 29A, И. Крянгэ 43A, 45/3, П. Чайковский 1-29, 6-30, В. Белинский 1-25, 10, 24-32, 65, 9999 - в период с 09:10 - 17:00.

Ботаника:

- бул. Куза Водэ 6, 6/4, 8A, 21/2 - в период с 13:00 - 17:00.

- ул. Пандурилор 62, 62A - в период с 10:00 - 12:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы, среди них Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Каушаны, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Страшены и другие.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11

Отключения воды:

Предприятие Apă-Canal Chișinău сообщает, что, в связи с проведением запланированных работ 2 апреля, на некоторых улицах Кишинева будет приостановлена подача воды.

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С 09.00 до 12.00 отключения питьевой воды ждут потребителей, проживающих на ул. Конституцией 8, 8/1, Ион Крянгэ 49/1, п. Униря Принчипателор 1, 3 и на ул. Шт. Лукиан 1.

Поставщик рекомендует потребителям, проживающим по указанным адресам, запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения.

По завершении работ подача воды будет возобновлена.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.