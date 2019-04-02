БАК-2019: где и как молдавские выпускники будут сдавать экзамены

Как выпускники будут сдавать экзамены на степень бакалавра в 2019 году.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Экзамен на степень бакалавра в этом году выпускники лицеев будут сдавать в 92 центрах.

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Их список был утвержден Национальной экзаменационной комиссией, сообщает пресс-служба министерства просвещения, культуры и исследований.

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По данным пресс-службы ведомства, в районах откроют 62 центра, а в Кишиневе - 30.

Все центры в столице будут открыты в теоретических лицеях.

"Национальная экзаменационная комиссия приняла решение о создании двух республиканских центров по проверке работ на степень бакалавра. Они будут оснащены камерами видеонаблюдения во всех кабинетах, а также в коридорах учреждения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в этих центрах есть также все условия, необходимые для хранения экзаменационных работ, шкалы перерасчета первичного балла, а также других материалов, необходимых для процесса оценки работы, включая технические и коммуникативные условия для деятельности команды, которая будет хранить результаты, набранные каждым кандидатом по каждому экзаменационному предмету, и проводить сканирование экзаменационных тестов.

© Sputnik / Александр Вильф Стало известно, как будут проводиться экзамены в Молдове в 2019 году

На заседании Национальной экзаменационной комиссии министр образования, культуры и исследований Моника Бабук подчеркнула важность сотрудничества между центральным публичным органом, Национальным агентством по куррикулуму и оцениванию и местными органами в области образования, чтобы проведение экзаменов на степень бакалавра (сессии – 2019) было прозрачным.

По данным Минобразования, заявления на сдачу экзаменов на степень бакалавра (сессии - 2019) подали 17 442 кандидата, из которых 2 405 – задолжники, не сдавшие экзамены в рамках предыдущих сессий.

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