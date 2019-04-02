Ремонт дорог в столице: какую улицу придется объезжать

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Власти Кишинева объявляют о начале ремонта на одной из улиц, соединяющей пригород со столицей. Речь идет об участке L - 455, который связывает Кишинев и коммуну Крузешть. Этот отрезок еще является объездной дорогой вокруг населенного пункта Будешты.

Как отмечают в примэрии Кишинева, строительные работы начнутся максимум через три дня и продолжатся в течение двух недель. Водителей в указанный период просят следовать временным дорожным знакам. Как заявил исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну, данный участок находится в аварийном состоянии, поскольку не ремонтировался в течение тридцати лет. С просьбой о проведении работ в муниципалитет обратились местные жители и шоферы, которые регулярно пользуются этой дорогой.

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Общая площадь ремонтных работ составит 5 тысяч квадратных метров, которые местные власти обещают покрыть двумя слоями асфальта. На эти цели из бюджета города планируется потратить три миллиона леев.

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