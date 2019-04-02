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Общественный транспорт

Кто нас возит: всего за час полиция поймала двух пьяных водителей маршруток

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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В Молдове завершилась специальная полицейская операция "Автобус".

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Всего за один час на дорогах Молдовы на севере страны патрульная полиция задержала двух нетрезвых водителей за рулем битком набитых маршруток.

При этом оба водителя работают на одну и  ту же транспортную фирму, сообщает пресс-служба Национального инспектората по патрулированию.

Северный автовокзал.
© Sputnik / Осматеско Дмитрий
В Кишиневе проходит спецоперация "Автобус": что удалось обнаружить полиции

В эти дни в Молдове проходит специальная операция "Автобус". По официальной статистике, в течение первых трёх месяцев текущего года на дорогах страны произошло 34 ДТП с участием пассажирского транспорта, в результате которых погибли 4 человека, ещё 45 – пострадали.

Сотрудники полиции проводили спецоперацию "Автобус" с 18 по 31 марта на дорогах и на автовокзалах страны.

В рамках операции после проверок на центральном кишиневском автовокзале были обнаружены нарушения — просроченные свидетельства о техосмотре микроавтобусов, трещины в лобовых стеклах, эксплуатация старых машин. По результатам проверок было составлено 15 протоколов, на владельцев транспортных средств были наложены штрафы от 300 до 900 леев с начислением штрафных пунктов.

За грубые нарушения с девяти машин были сняты регистрационные номера, а на троих администраторов автобусов, следовавших по междугородним маршрутам, наложены штрафы в размере 4 тысяч 500 леев за несоответствие транспортных средств техническим параметрам безопасности. 

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Теги:
автобусы
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