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Отопление

В примэрии рассказали, когда в Кишиневе завершится отопительный сезон

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Многие жители молдавской столицы жалуются, что в их квартирах жарко: и.о. примара уточняет - больницы, школы и детские сады пока не могут остаться без отопления, потому что ночью все еще довольно холодно.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Жильцы многоквартирных домов в Кишиневе могут сами отключать или регулировать отопление, уточнил исполняющий обязанности примара (мэра) столицы Руслан Кодряну.

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По его словам, он продолжает получать сообщения от горожан о том, что в их квартирах очень жарко. Чиновник пояснил, что "можно отключать или регулировать отопление прямо в доме, обратившись к управляющему". Однако важно, как отметил и.о. градоначальника, чтобы с этим решением было согласно большинство жильцов.

"Решение о завершении отопительного сезона подпишу позже, когда погодные условия будут соответствовать действующим нормам. Больницы, школы и детские сады не могут остаться без отопления, потому что ночью все еще довольно холодно", - подчеркнул Кодряну.

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