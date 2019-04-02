В примэрии рассказали, когда в Кишиневе завершится отопительный сезон

Многие жители молдавской столицы жалуются, что в их квартирах жарко: и.о. примара уточняет - больницы, школы и детские сады пока не могут остаться без отопления, потому что ночью все еще довольно холодно.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Жильцы многоквартирных домов в Кишиневе могут сами отключать или регулировать отопление, уточнил исполняющий обязанности примара (мэра) столицы Руслан Кодряну.

Работать на еду и "коммуналку": как живут молдаване>>>

По его словам, он продолжает получать сообщения от горожан о том, что в их квартирах очень жарко. Чиновник пояснил, что "можно отключать или регулировать отопление прямо в доме, обратившись к управляющему". Однако важно, как отметил и.о. градоначальника, чтобы с этим решением было согласно большинство жильцов.

"Решение о завершении отопительного сезона подпишу позже, когда погодные условия будут соответствовать действующим нормам. Больницы, школы и детские сады не могут остаться без отопления, потому что ночью все еще довольно холодно", - подчеркнул Кодряну.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям