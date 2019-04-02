Новый "желтый код": температура в Молдове резко упадет

Метеорологи предупредили о том, что уже в середине недели столбик термометра опустится до минусовых значений.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с заморозками. Предупреждение будет действовать в ночь со среды на четверг.

© Sputnik / Rodion Proca Трещило: вот какой будет погода весной и летом в Молдове

"Ночью с 3 на 4 апреля ожидаются заморозки от -1 до -3 градусов по Цельсию", - отметили во вторник в Госгидрометеослужбе.

Как уточняют специалисты, такие погодные изменения могут весной привести к тому, что будут повреждены почки и цветы у плодовых деревьев, почки и соцветия у винограда, всходы различных культур (кукуруза, фасоль, картофель, горох, табак) и рассады овощей.

Рекомендуется:

применять метод "задымления", который препятствует понижению температуры воздуха в слое у поверхности земли до отрицательных значений в утренние часы;

осуществлять обильный полив, учитывая тот факт, что высокая влажность почвы снижает интенсивность радиационного выхолаживания земной поверхности;

перемешивание (вентиляция) воздуха – процесс, который препятствует образованию термической инверсии в слое воздуха у поверхности земли;

прямой нагрев воздуха при помощи специального оборудования, осуществляющего инфракрасное излучение.

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