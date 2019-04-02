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Простудных заболеваний в Молдове стало меньше

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Статистика говорит о серьезном уменьшении количества случаев заболевания гриппом, ОРВИ и ОРЗ – данные Минздрава.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. В Молдове значительно снижается заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями. Такие данные во вторник привели в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

"В данный момент в Молдове эпидемиологическая ситуация с гриппом находится на низком уровне интенсивности. Заболеваемость ОРВИ составила порядка 210 случаев на 100 тысяч населения", - подчеркнули в Минздраве. 

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При этом, в ведомстве обратили внимание, что за неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась на 7,6%.

В течение семи дней, с 25 по 31 марта, зарегистрировано 36 случаев заболевания сезонным гриппом, в том числе пять подтверждены лабораторным путем. Кроме того, выявлено почти 7,5 тысячи случаев заражения ОРВИ и 365 - ОРЗ.

С 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года в стране зафиксирован 2151 случай гриппа, ОРВИ – почти 251 тысяча, а ОРЗ – 12,1 тысячи. Кроме того, за указанный период зарегистрировано 30 смертельных исходов. Во всех случаях было лабораторно подтверждено наличие вируса типа A(H1N1)pdm09.

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