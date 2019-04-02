В апреле и мае бюджетников ждет несколько мини-каникул

Затянувшийся отдых: стало известно, нужно ли будет отрабатывать мини-каникулы, которые выпадают на апрель-май.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну объявил, что бюджетников, проживающих в столице, в ближайшее время ждет вереница выходных дней.

© Sputnik / Вадим Русу Календарь выходных дней в 2019 году в Молдове

Согласно подписанному чиновником распоряжению, 30 апреля и 10 мая будут признаны выходными. Однако их предстоит отработать 13 апреля и 18 мая.

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Таким образом, в конце апреля у бюджетников запланированы мини-каникулы длиной в пять дней. Отдых выпадает с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая. А следующие длительные выходные грядут с 9 по 12 мая.

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