Прожиточный минимум: что можно купить в Молдове на эти деньги

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Размер прожиточного минимума в Молдове в 2018 году составил 1891 лей в среднем на одного человека в месяц. Как утверждают в Национальном бюро статистики страны, это на полтора процента больше, чем в предыдущем году. Однако стали ли жить лучше граждане Молдовы... Этот вопрос почти риторический.

© Sputnik / Miroslav Rotari Работать на еду и "коммуналку": как живут молдаване

Размер прожиточного минимума в Кишиневе и Бельцах — самых крупных административных центрах республики — превышает средние показатели по другим городам страны примерно на 12%, а сельский уровень — более чем на 17%.

По категориям населения самая дорогая потребительская корзина приходится на трудоспособное население - 2016,1 лея, и, в частности, на мужчин - 2186,7 лея, минимальная – на детей в возрасте до 1 года (712,8 лея).

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Прожиточный минимум, рассчитанный на ребенка, в среднем составил 1801,1 лея в месяц, а для пожилых граждан - 1574,2 лея. Средний размер пенсии в Молдове на 1 января 2019 года приравнивался к 1709,2 лея.

Что входит в минимальную потребительскую корзину?

Национальное бюро статистики не публикует данные о наборе продовольственной корзины. Однако есть правительственное постановление, правда, аж от 1993 года, которое определяет основные расходы минимального потребительского бюджета. Согласно этому документу, затраты населения делятся на девять категорий:

Питание (хлеб и хлебопродукты, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло сливочное, рыба и рыбопродукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, масло растительное, сахар и кондитерские изделия, яйца, прочие продукты). Одежда, белье, обувь. Лекарства, предметы санитарии, гигиены и оптики. Мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения. Жилище и коммунальные услуги, топливо. Культурно-просветительные мероприятия и отдых. Бытовые услуги, транспорт, связь. Услуги детских дошкольных учреждений. Прочие расходы (сборы, платежи и непредвиденные затраты).

Очевидно, что размера прожиточного минимума не хватит на то, чтобы покрыть все обозначенные расходы. Согласно той же статистике, средний доход одного жителя республики по итогам 2018 года составил 2 383,1 лея, а расходы - 2 407,9 лея.

Особенно тяжело пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями, не располагающим никакими иными доходами кроме как пенсией и пособием, размер которых достаточно скромен. К слову, только одна коммуналка в зимний период может выйти среднестатистической семье в сумму, которая превышает две тысячи леев, а то и больше. А как же хотя бы питание...? Экономить приходится на всем.

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Как должна выглядеть продуктовая корзина молдаван?

Несмотря то, что минимальная потребительская корзина состоит в том числе из овощей, фруктов, мяса и молочки, основной продукт питания жителей республики – это хлебобулочные изделия.

"Из этого списка львиная доля приходится на хлебобулочные изделия. Это один из самых популярных продуктов не только у нас в стране, но и во всем мире. Продукция из муки занимает главенствующее место на сегодняшний день", - заявила Sputnik пищевой технолог Татьяна Сербуленко.

По ее словам, такие продукты, конечно, приводят к насыщению организма, но могут стать причиной и сахарного диабета, и заболеваний сердечно-сосудистой системы и т.д.

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Как считает специалист, список продуктов минимальной потребительской корзины необходимо пересмотреть и внести изменения.

"Считаю, что пересмотр баланса должен быть однозначно. Должны быть мясо и рыба, кисломолочные продукты, овощи, фрукты и только потом на последнем месте хлебобулочные изделия", - заключила Сербуленко.

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