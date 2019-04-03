Новорожденный верблюженок в зоопарке Кишинева любит людей и хочет общаться

Живая природа продолжает удивлять жителей столицы, а понаблюдать за ней можно совсем рядом - в столичном зоопарке.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. В суете города и потоках машин кишиневцы становятся все более сосредоточенными на решении повседневных проблем, хотя, казалось бы, протяни руку - и мир природы откликнется тебе совершенно неожиданными красками и оттенками.

Примерно это можно утверждать при посещении кишиневского зоопарка, где несколько недель назад родился верблюженок, который, несмотря на "детский" возраст, очень любит людей и буквально тянется к ним.

Возможно, такое дружелюбие малыша к людям вызвано тем, что мать не приняла его и отказалась кормить, а спасли его сотрудники зоопарка, которые поднимают верблюженка на ноги на молоке нубийской козы - биологически наиболее подходящем для него корме.

Надо отметить, что питомец отличается великолепным аппетитом, выпивая по шесть литров молока в день, а посетители проводят у вольера с малышом десятки минут, наблюдая за его забавным и искренним поведением.

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У нового обитателя кишиневского зоопарка пока нет имени, его называют малышом, а свой "звериный паспорт" он получит, когда станут известны черты его характеры. Тогда-то он и обретет "взрослую" кличку.