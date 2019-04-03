08:29 03 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:

Новорожденный верблюженок в зоопарке Кишинева любит людей и хочет общаться

© Sputnik / Valeriy Melnikov
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (318)
48 0 0

Живая природа продолжает удивлять жителей столицы, а понаблюдать за ней можно совсем рядом - в столичном зоопарке.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. В суете города и потоках машин кишиневцы становятся все более сосредоточенными на решении повседневных проблем, хотя, казалось бы, протяни руку - и мир природы откликнется тебе совершенно неожиданными красками и оттенками. 

Примерно это можно утверждать при посещении кишиневского зоопарка, где несколько недель назад родился верблюженок, который, несмотря на "детский" возраст, очень любит людей и буквально тянется к ним. 

В Саратове верблюд вытащил застрявшую в снегу Ниву
© Youtube / Видеоканал ИА "Взгляд-инфо"
Кто настоящий внедорожник: верблюд вытащил застрявшую в снегу «Ниву» - видео

Возможно, такое дружелюбие малыша к людям вызвано тем, что мать не приняла его и отказалась кормить, а спасли его сотрудники зоопарка, которые поднимают верблюженка на ноги на молоке нубийской козы - биологически наиболее подходящем для него корме. 

Надо отметить, что питомец отличается великолепным аппетитом, выпивая по шесть литров молока в день, а посетители проводят у вольера с малышом десятки минут, наблюдая за его забавным и искренним поведением. 

Верблюд сбежал из цирка и устроил ДТП>>>

У нового обитателя кишиневского зоопарка пока нет имени, его называют малышом, а свой "звериный паспорт" он получит, когда станут известны черты его характеры. Тогда-то он и обретет "взрослую" кличку. 

Тема:
Утро с нами! (318)

По теме

Санта-Клаус верхом на верблюде в Восточном Иерусалиме
Какие сюрпризы готовят человеку Петух с Верблюдом
Теги:
природа, общение, Кишинев, зоопарк, верблюд
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китоглав или королевская цапля
Удивительный мир пернатых во всей своей красе - фотолента
Пожар в заброшенном заводе в Калининграде попал на видео
Пожар на заброшенном заводе в Калининграде попал на видео
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться