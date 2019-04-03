Курильщик ужаснется: сколько уходит в год на сигареты, и чем может заболеть

Никотиновая зависимость диктует свои условия - человек не может не купить пачку сигарет, а избавиться от вредной привычки крайне сложно, но можно - тем более, что у курильщиков крайне высок риск заболеть раком легких и приобрести другие патологии внутренних органов.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Многие курильщики из Молдовы ежедневно покупают заветную пачку, стоимость которой колеблется вокруг отметки в 30 леев, будучи не в состоянии совладать со своей вредной привычкой, которую, как правило, многие приобретают еще в юности.

Однако пока кто-то платит за свою зависимость, кто-то на этом баснословно обогащается. Так было всегда, и табачные компании не упускают шанса заработать, как можно больше, равно как и государство, постоянно повышающее акцизы на сигареты.

Если провести незатейливый арифметически расчет, учитывая, что в день человек выкуривает пачку сигарет, средняя стоимость которой на рынке варьирует от 28 до 30 леев, годовые затраты курильщика составят от 521 до 558 евро.

На эти деньги, к примеру, можно поехать отдохнуть в Турцию на 10 дней в пятизведочный отель, или купить хороший современный телевизор с диагональю экрана 43 дюйма.

Даже если предположить, что человек выкуривает в день полпачки сигарет, получается от 260 до 279 евро, в зависимости от стоимости табачного изделия. За эту сумму, к примеру, можно приобрести путевку в трех-четрехзвездочный отель в Болгарию на одного человека, учитывая, что он едет отдыхать с супругой, оплачивая и за нее такую же сумму. Те же, кто любит благоустраивать свой дом, за деньги, сэкономленные на куреве в год, могут купить неплохую стиральную машину или холодильник.

В общем, задуматься стоит, тем более, что Минздрав предупреждает, а человек уже решает.

Дымок, грозящий онкологией

Хирург, онколог-пульмонолог Корнел Препелицэ в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова назвал основные патологии, которые наиболее часто могут появиться у курильщиков со стажем.

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Врач отметил, что именно курение часто вызывает рак легких у мужчин, которые, в отличие от женщин, больше употребляют табак.

"Рак легких — это убийца номер один, число случаев его патологии ежегодно растет. Болезнь чаще всего выявляется слишком поздно, в третьей-четвертой стадии. Когда у вас появилась одышка, кашель, вы начали харкать кровью, — то это уже запущенный случай", — отметил Препелицэ.

© Sputnik / Владимир Федоренко Рак легких возникает незаметно - эти бактерии сигнализируют о его развитии

Он добавил, что фотографии внутренних органов курильщиков, которые в последнее время размещают на продаваемых в Молдове пачках сигарет, — вполне эффективный способ заставить наших курящих сограждан задуматься над тем, во что они превращают свой организм.

"О том, насколько воздействуют эти фотографий на снижение числа курильщиков, — нужно спрашивать врачей и социологов тех стран, где этот метод применяется хотя бы пару лет. Но наши люди часто впечатлительны, поэтому такое оформление товара может возыметь благотворный эффект. Кстати, еще до того, что это было введено в Молдове, наши сограждане, имеющие возможность беспрепятственно путешествовать по Европе, покупали сигареты с такими фотографиями", — рассказал собеседник.

Согласно статистике, ежегодно в Молдове умирает порядка 6 тысяч человек от болезней, вызванных табакокурением. Вторым по статистике видом патологий, которые возникают в результате курения, становятся сердечно-сосудистые заболевания. Курильщики наиболее подвержены риску инфарктов, инсультов, случаев сердечной недостаточности.

Как отучить от привычки затягиваться

Специалисты утверждают, что существует ряд комплексных мер, которые помогли бы на уровне государства бороться с курением:

— увеличение стоимость сигарет (вряд ли наши люди поголовно бросятся выращивать табак в кустарных условиях и делать самокрутки);

— сокращение числа сигаретных киосков, что кое-где в Кишиневе, например, уже осуществлено;

— сокращение мест для курения — вплоть до установки громкоговорителей, по которым будут передавать объявление о запрете курения в общественных местах.

Кроме того, по мнению ряда онкологов, следует постоянно напоминать посредством СМИ, социальной рекламы, что 70 процентов содержащихся в табаке веществ - канцерогены. В электронных сигаретах число таких веществ - порядка 20 процентов.

Но и "вейпить" (курить электронные сигареты - ред.) в общественных местах нельзя — это превращение окружающих в пассивных курильщиков. Дым электронных сигарет также вызывает воспаления слизистой оболочки, провоцирует мутации в клетках, следовательно, возникает опасность образования опухоли внутренних органов.

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