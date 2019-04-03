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Куклы, которые оставляют посетители на кроватях в детском саду в заброшенном городе Припять близ Чернобыля, где в 1986 году произошла катастрофа на атомной электростанции

Марш памяти пройдет в Кишиневе в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

© REUTERS / Gleb Garanich
Общество
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Правительство организует мемориальные мероприятия в память о жертвах Чернобыля и предоставит материальную помощь семьям погибших "ликвидаторов" и инвалидам-чернобыльцам.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Кабинет министров Молдовы утвердил в среду общенациональный план организации мероприятий, посвященных Дню памяти жертв чернобыльской катастрофы и других ядерных аварий, который отмечается ежегодно 26 апреля.

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В столице в этот день будет проведен Марш памяти, состоится возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре и организован митинг у мемориала жертв чернобыльской катастрофы.

Саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
© Sputnik / Алексей Вовк
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Также в муниципии Кишинэу и в районах страны пройдут круглые столы и встречи с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Правительство призывает молодых людей участвовать в этих мероприятиях в качестве волонтеров.

Кабмин намерен предоставить ежегодную материальную помощь семьям погибших "чернобыльцев" и инвалидам, пострадавшим в результате действий по ликвидации последствий аварии, а также оказать им необходимую медицинскую помощь.

В этом году будут возведены монументы в память о "чернобыльцах" в Шолданештском, Тараклийском, Бричанском, Сынжерейском, Страшенском районах, а также в Комратском и Чадыр-Лунгском районах Гагаузской автономии. Кроме того, планируется издание книги о героизме "ликвидаторов".

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В настоящее время в Молдове живут более двух тысяч участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 33 года назад. Чернобыльская катастрофа считается самой тяжелой за всю историю инцидентов, связанных с атомными электростанциями.

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Теги:
чернобыльцы
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