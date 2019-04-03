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Лица с ограниченными возможностями

Куда обращаться людям ограниченными возможностями, если их права нарушены

© Sputnik / Александр Уткин
Общество
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Планируется, что специальная телефонная линия будет работать в режиме нон-стоп. Звонить на нее можно будет как из Молдовы, так и из-за рубежа.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Люди с ограниченными возможностями смогут получить бесплатную юридическую помощь по телефону. Соответствующий Регламент утвердило правительство Молдовы на очередном заседании в среду. С помощью новой услуги власти надеются сократить количество случаев нарушения прав этой категории граждан.

Как это будет работать

Люди с ограниченными физическими способностьями
© David Amsler
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Позвонив на бесплатную телефонную линию, граждане получат не только необходимую им информацию, но и советы по разрешению той или иной трудной ситуации. Кроме того, они смогут сообщить о подозрительных случаях, которые могут привести нарушению прав человека. Все эти данные сотрудники горячей линии впоследствии доведут до сведения компетентных органов.

Планируется, что телефонная линия будет работать в режиме нон-стоп. Звонить на нее можно будет как из Молдовы, так и из-за рубежа. Правда, звонки с заграничных номеров будут платными, сообщили в правительстве. Номер телефонной линии также будет привязан к популярным мессенджерам WhatsApp, Viber, Skype.

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Предыдущий опыт

Подобная услуга была запущена в Молдове еще два года назад одной из неправительственных организаций при финансовой поддержке ЕС. С 2017-го года на бесплатную телефонную линию поступило 3200 звонков, причем число обращений из года в год существенно росло. Теперь расходы по оказанию юридической и консультативной помощи взяло на себя министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. В текущем году на эти цели предусмотрено 963 тысячи леев из государственного бюджета республики. Как сообщают разработчики проекта, звонить на телефонную линию могут не только люди с ограниченными возможностями, но также члены их семей и работники данной области.

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