Проиндексированные выплаты: куда обращаться жителям Молдовы за пенсией

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Глава министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Силвия Раду отчиталась перед премьером о результатах индексации пенсий.

© Sputnik / Nicu Goncear Рост по-молдавски: в каком размере увеличились пенсии в стране

Как отметила Раду, выплаты пересчитали на 5,3% более чем 690 тысячам граждан. По словам министра, на эти цели Национальная касса социального страхования выделила более 513 миллионов леев, а из национального публичного бюджета перечислено свыше 88 миллионов леев.

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В марте этого года правительство внесло изменения в механизм перерасчета выплат, таким образом, чтобы индексировались пенсии ежегодно 1 апреля, исходя из среднегодового роста индекса потребительских цен за последние три года, а не за последний год, как было ранее.

"Уже с 1 апреля люди начали получать проиндексированные пенсии. В зависимости от даты перечисления денег гражданин может обратиться или в почтовое отделение, или получить пенсию на банковский счет, или почтальон принесет ее на дом согласно привычному графику, но сумма уже проиндексирована на 5,3%", - пояснила чиновница.

Согласно принятому кабмином положению, средний размер пенсии по возрасту увеличится на 91,85 лея (чуть больше 5 долларов по текущему курсу Нацбанка страны). Такая надбавка коснется порядка 527 тысяч граждан. Пенсия по инвалидности в среднем вырастет на 72,07 лея (порядка 4 долларов). Индексация этой выплаты коснется свыше 125 тысяч человек. Станут больше перечислять и получателям пособия по потери кормильца – в среднем на 47,25 лея (примерно 3 доллара). Речь идет о порядка 12 тысячах граждан. А пенсия участникам ликвидации последствий аварии в Чернобыле, которых в стране насчитывается 1749 человек, в среднем вырастут на 173,79 лея (примерно 10 долларов).

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