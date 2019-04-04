Как алкоголь убивает организм подростков - мнение ученых

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Опыты на обезьянах показали, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост. К такому выводу пришли ученые, пишет РИА Новости.

"Как правило, почти все исследования подобного рода основаны на рассказах самих пьющих подростков. Наши эксперименты помогли проверить их и показать, что употребление спиртного однозначно связано с замедленными темпами роста мозга", — заявил Кристофер Кронке из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США).

В последние годы биологи и медики находят все больше свидетельств того, что длительный прием алкоголя не только ведет к циррозу печени и нарушениям в работе мозга, но и к другим крайне тяжелым последствиям.

К примеру, два года назад ученые обнаружили, что злоупотребление спиртным повышает шансы развития сразу семи видов рака и ведет к целому ряду проблем с работой легких из-за связанных с ним нарушений в круговороте оксида азота в организме. Вдобавок, они нашли намеки на то, что употребление даже небольших доз алкоголя ведет к атрофии центра памяти и других регионов мозга.

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Кронке и его коллеги заинтересовались тем, как подобные процессы могут влиять на развитие мозга детей и молодых людей, особенно уязвимых для действия спиртных напитков. Для получения ответа на этот вопрос они приобрели шесть дюжин обычных макак-резусов (Macaca mulatta). Их возраст составлял от трех до пяти лет, что эквивалентно подростковому периоду развития.

Просветив их мозг при помощи МРТ, ученые посадили приматов в специальные клетки, оснащенные двумя типами поилок. В одной из них присутствовала чистая вода, а в другой – раствор спирта, идентичный по концентрации пиву или вину. Познакомив обезьян со вкусом алкоголя, биологи позволили им пить любые количества "пива" на протяжении полугода.

Периодически ученые забирали пробы для оценки уровня спирта в их пробе, а также повторно просвечивали их мозг, наблюдая за изменениями в его структуре, объеме и других характеристиках. Все эти замеры они сравнивали с аналогичными данными для обезьян из контрольной группы, не употреблявших спиртное.

Эти сравнения подтвердили подозрения ученых. Большие дозы алкоголя, эквивалентные примерно четырем-пяти бокала пива в день, заметно замедляли темпы увеличения объема мозга и вносили массу нарушений в его развитие у сильно пьющих обезьян. Каждый грамм выпитого спиртного сокращал годовой объем прироста нервной ткани примерно на 0,25 кубических сантиметра.

Сильнее всего эти негативные изменения, как обнаружили нейрофизиологи, влияли не только на развитие центра памяти, но и белого вещества и таламуса, глубинного отдела мозга, который отвечает за перераспределение информации и консолидацию памяти. Скорость их роста в среднем снизилась на 70% для макак, употреблявших много алкоголя, и на 50% для умеренно пьющих животных.

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Что интересно, прекращение приема алкоголя возвращало скорость роста мозга в норму. Пока ученые не знают, предотвращает ли это развитие различных проблем с работой нервной системы в последующие годы жизни, но планируют найти ответ на этот вопрос в последующих опытах на макаках.

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