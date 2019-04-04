Бесплатный отдых для детей в Молдове: куда отправить ребенка летом

Некоторые категории детей получат возможность отдохнуть бесплатно. Для остальных цена за один день пребывания в лагере будет варьироваться от 165 до 251 лея.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Правительство Молдовы утвердило сроки подготовки детских летних лагерей отдыха к новому сезону. Все работы должны быть завершены к 17 мая и к 1 июня (для лагерей с дневным типом размещения).

Цена путевок будет рассчитываться исходя из количества дней, проведенных ребенком на отдыхе. Стоимость одного дня, по данным министерства образования, культуры и исследований, будет варьироваться от 165 леев в дневном лагере до 251 лея в лагере со спортивным уклоном.

Некоторые категории детей получат возможность отдохнуть бесплатно. Профильное министерство рекомендует профсоюзам безвозмездно распределить путевки среди детей, оставшихся без родительской заботы, или из неблагополучных семей, а также среди несовершеннолетних, которые содержатся в учреждениях семейного типа и в центрах временного содержания. Кроме того, на бесплатную путевку могут рассчитывать школьники, проявившие себя в учебе, и дети, у которых оба родителя - пенсионеры или инвалиды.

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Кроме того, 100 путевок министерство образования купит для детей из Румынии. Этот жест вписывается в двустороннее соглашение, которое предусматривает организацию отдыха для учащихся из двух стран. Еще 300 бесплатных путевок предназначены для жителей левого берега Днестра. Также 150 мест в летних лагерях отдыха отведут для детей из Украины.

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