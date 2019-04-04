09:12 04 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Школа

Бесплатный отдых для детей в Молдове: куда отправить ребенка летом

© Sputnik / Radu Hatmanu
Общество
Получить короткую ссылку
37 0 0

Некоторые категории детей получат возможность отдохнуть бесплатно. Для остальных цена за один день пребывания в лагере будет варьироваться от 165 до 251 лея.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Правительство Молдовы утвердило сроки подготовки детских летних лагерей отдыха к новому сезону. Все работы должны быть завершены к 17 мая и к 1 июня (для лагерей с дневным типом размещения).

Чезара Корниенко
© Sputnik /
Корниенко: что нужно знать родителям, отправляющим детей в летний лагерь

Цена путевок будет рассчитываться исходя из количества дней, проведенных ребенком на отдыхе. Стоимость одного дня, по данным министерства образования, культуры и исследований, будет варьироваться от 165 леев в дневном лагере до 251 лея в лагере со спортивным уклоном.

Некоторые категории детей получат возможность отдохнуть бесплатно. Профильное министерство рекомендует профсоюзам безвозмездно распределить путевки среди детей, оставшихся без родительской заботы, или из неблагополучных семей, а также среди несовершеннолетних, которые содержатся в учреждениях семейного типа и в центрах временного содержания. Кроме того, на бесплатную путевку могут рассчитывать школьники, проявившие себя в учебе, и дети, у которых оба родителя - пенсионеры или инвалиды.

Календарь школьных каникул 2018-2019>>>

Кроме того, 100 путевок министерство образования купит для детей из Румынии. Этот жест вписывается в двустороннее соглашение, которое предусматривает организацию отдыха для учащихся из двух стран. Еще 300 бесплатных путевок предназначены для жителей левого берега Днестра. Также 150 мест в летних лагерях отдыха отведут для детей из Украины.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

БАК-2019: определено, когда пройдут выпускные экзамены в Молдове
БАК-2019: где и как молдавские выпускники будут сдавать экзамены
Как записать ребенка в школу по интернету — примэрия открыла новый вебсайт
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китоглав или королевская цапля
Удивительный мир пернатых во всей своей красе - фотолента
QR-код в троллейбусе
Такого еще не было: полезная "фишка" для пассажиров троллейбусов Кишинева
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться