К Пасхе некоторые категории граждан Молдовы получат денежную помощь

Власти рассказали, когда молдавские пенсионеры получат по 600 леев к пасхальным праздникам.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Некоторые категории граждан Молдовы получат к пасхальным праздникам единовременную помощь в размере 600 леев (примерно 34 доллара по текущему курсу Национального банка страны).

© Sputnik / Nicu Goncear Проиндексированные выплаты: куда обращаться жителям Молдовы за пенсией

Как пояснила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Силвия Раду, на эти цели выделено свыше 370 миллионов леев. Таким образом, власти решили поддержать порядка 610 тысяч пожилых граждан, чья пенсия не дотягивает до двух тысяч леев, а также получателей соцпособий.

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"Национальная касса социального страхования, начиная со следующей недели, подготовит списки, чтобы мы успели, и эти деньги дошли до получателей к пасхальным праздникам", - сказала Раду.

Деньги будут выплачиваться Национальной кассой социального страхования через почтовые отделения или банковские переводы.

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