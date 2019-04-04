Обыски в Молдове: прокуроры проверяют патрульных

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с офицерами Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД Молдовы проводят в четверг обыски в рамках северного патрульного полка Национального инспектората по патрулированию, а также по месту жительства ряда сотрудников ведомства.

"Проверки связаны с уголовным делом о пассивной коррупции", - отметили в прокуратуре.

Обыски и задержания: кто "попал под колпак" Антикоррупционного центра>>>

Детали спецоперации будут предоставлены позже.

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