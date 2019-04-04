13:44 04 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Парк Долина роз

Невероятно: это происходит в столичном парке "Долина роз" - фото

© Photo: Facebook / Ruslan Codreanu
Общество
Получить короткую ссылку
105 0 0

"Чистка" продолжается: столичные власти взялись за дело и ответили на многочисленные жалобы жителей Кишинева.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В столичном парке "Долина роз" проходят работы по демонтажу беседок, заявил исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну.

"Продолжаем "чистку". Сегодня эвакуируем беседки в парке "Долина роз", - написал Кодряну на своей странице в Facebook.

Аргументом для отказа от беседок в парке стало то, что гуляющие там дети не должны дышать дымом от костров и запахом шашлыка. По словам Кодряну, в столичную администрацию поступали многочисленные жалобы на эти беседки.

Ранее столичные власти приступили к демонтажу гаражей (ракушек, как их еще называют) на улице Мирча чел Бэтрын, 29/1.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

В Молдове создадут "Города солнца" - био-отопление и солярные парки
Реконструкция фонтана в парке "Долина Роз": что там происходит - фото
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китоглав или королевская цапля
Удивительный мир пернатых во всей своей красе - фотолента
QR-код в троллейбусе
Такого еще не было: полезная "фишка" для пассажиров троллейбусов Кишинева
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться