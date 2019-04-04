Невероятно: это происходит в столичном парке "Долина роз" - фото

"Чистка" продолжается: столичные власти взялись за дело и ответили на многочисленные жалобы жителей Кишинева.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В столичном парке "Долина роз" проходят работы по демонтажу беседок, заявил исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну.

"Продолжаем "чистку". Сегодня эвакуируем беседки в парке "Долина роз", - написал Кодряну на своей странице в Facebook.

Аргументом для отказа от беседок в парке стало то, что гуляющие там дети не должны дышать дымом от костров и запахом шашлыка. По словам Кодряну, в столичную администрацию поступали многочисленные жалобы на эти беседки.

Ранее столичные власти приступили к демонтажу гаражей (ракушек, как их еще называют) на улице Мирча чел Бэтрын, 29/1.

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