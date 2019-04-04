Вниманию водителей: участок дороги Кишинев-Будешты перекрыт

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Движение на участке трассы Кишинев-Будешты было остановлено на 14 дней, передает Sputnik.md.

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Водителей просят объезжать эту часть дороги, двигаться осторожно, соблюдать временные дорожные знаки и указания патрульных, чтобы избежать ситуаций, которые могут поставить под угрозу безопасность дорожного движения.

Объявление сделано Национальной патрульной инспекцией. Как сообщают власти, решение принято в связи с проведением работ по капитальному ремонту транспортной артерии. Так, приостановлено движение крупнотоннажного транспорта по участку дороги Кишинев-Будешты (въезд в коммуну Будешты - M5). На трассе будут дежурить два патрульных экипажа, которые проследят за тем, чтобы грузовой транспорт не проезжал по маршруту Кишинев-Будешты, в том числе по улице Кишиневской в селе Будешты.

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