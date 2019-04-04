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Пресс-центр Спутник

Sputnik Молдова упрочил свое лидерство в рейтинге интернет-СМИ Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Уже традиционно наше издание возглавляет топ-10 интернет-медиа Молдовы, по данным авторитетного рейтингового агентства.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. В ранг-листе интернет-СМИ нашей страны продолжает лидировать Sputnik Молдова. Согласно данным исследования, проведенного агентством Gemius, в феврале и марте 2019 года читательская аудитория Sputnik Молдова подросла еще на два процента.

Рейтинг наиболее популярных СМИ в странах бывшего СССР
© Sputnik /
Рейтинг наиболее популярных СМИ в странах бывшего СССР

Главный фактор нашего общего успеха — это вы, дорогие читатели. Вы подсказываете нам интересные темы, обращаете внимание на самые острые и актуальные проблемы, с которыми сталкивается Молдова.

Спасибо, что вы с нами, дорогие друзья — аудитория Sputnik растет, и мы готовы к покорению новых высот!

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