Будет ли Кишинев таким же красивым - подборка ретро-фото 50-60-х годов

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Белым городом и цветком из камня назван Кишинев в песне на музыку Евгения Доги, которая затем стала гимном молдавской столицы. Конечно, поэты склонны приукрашивать действительность, однако просматривая фотографии давно минувших дней, понимаешь, что Кишинев был действительно красивым, чистым и комфортным городом.

Новенькая, как с иголочки каскадная лестница на Комсомольском озере, большая и неразрушенная лестница, ведущая с Садовой (ныне ул. Матеевича - ред.) прямо к воде, уютная зеленая площадь и небольшое, но красивое здание железнодорожного вокзала столицы, проспект Ленина (ныне - проспект Штефана чел Маре - ред.), не загруженный машинами, тихий и зеленый - все это осталось лишь на редких кадрах конца 50-х, начала 60-х годов.

В то время на здании городского банка (ныне - Органный зал - ред.) еще были скульптуры, на Мунчештском бульваре (ныне - улица Негруцци - ред.) была пешеходная зона, которую украшали клумбы. Здание нынешней примэрии, а тогда Горисполкома, укрывали от жары виноградные листья, "распластавшиеся" по стенам.

Конечно сегодня хотелось бы, чтобы Кишинев вновь стал таким же чистым и уютным. Однако возможно ли это? Вопрос остается открытым, а задаться им должны представители местной власти.

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