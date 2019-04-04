В ЦИК рассказали, какие кибератаки были отражены в день выборов в Молдове

В день голосования правоохранительные органы предотвратили многочисленные попытки заблокировать информационную систему "Выборы".

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Кибер-атаки, зарегистрированные на парламентских выборах, прошедших в Молдове 24 февраля, успешно предотвращены специалистами Службы информационных технологий и кибербезопасности, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

"В день голосования выявлено несколько попыток отключить инфокоммуникационную структуру Центризбиркома, а также многочисленные попытки получения незаконного доступа к компонентам, обеспечивающим безопасность инфраструктуры парламентских выборов, в целях изменения цифрового контента", - отметили в ЦИК.

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Итоги выборов и особенности диалога

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

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Конституционный суд 9 марта признал результаты и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM (в него входят партии PAS-DA), Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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