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Драка.

Подростки в Молдове бьют друг друга и снимают это на видео - в чем причина

© Sputnik / Анна Соловьева
Общество
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В Молдове, один за другим, происходят случаи, которые вызывают нервную дрожь и шок у взрослых. Откуда у местных подростков появилась такая агрессивность - ответ дает психолог.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Всем известно, что жестокость порождает ответную жестокость, и мало кто из жителей республики руководствуется принципом: если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. 

Однако те масштабы, которые эта жестокость приобрела в Молдове и на пространстве стран СНГ, приводит в нервную дрожь даже людей, видавших многое. 

Grupare specializată în trafic de fiinţe umane, destructurată de către SIS şi MAI
© sis.md
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В середине марта Молдову сотряс случай в селе Чукур-Минджир Чимишлийского района, когда после совместного употребления спиртных напитков между собутыльниками вспыхнула ссора. В попойке участвовали 19-летний молодой человек и его знакомые, подростки в возрасте 16 и 15 лет.

После ссоры началось избиение. Чтобы унизить жертву, участники драки сфотографировали его и сняли на видео.

Результаты медицинской экспертизы показали, что молодой человек получил множественные ушибы, гематомы и раны на лице и спине, которые квалифицируются как лёгкие телесные повреждения.

Образование есть, воспитание отсутствует

Чем вызвана такая чрезмерная агрессия среди молодых людей, и можно ли как-то остановить распространение агрессии среди тинейджеров? Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала доктор психологии Елена Ковалева.

"Подростковый возраст - это то время, когда по биологическим параметрам молодой человек претендует быть взрослым, а психологически он еще к этому не готов. Такой индивид не понимает еще многих закономерностей социальной жизни. Если раньше в школах готовили именно социализированного человека, понимающего заботы и чаяния других людей, то сейчас ценности поменялись", - подчеркнула собеседница.

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По словам специалиста, сегодня подростки очень четко реагируют на общественные вызовы, на ситуацию в социуме. Во-первых, основной акцент в среднеобразовательных учреждениях ставится на получение подростком знаний, а воспитание личности отошло на второй план, откуда и появляются такие эксцессы, как в Чимишлийском районе, считает психолог Елена Ковалева.

"Сегодня, когда родители подростка на заработках за рубежом, а учителя не занимаются воспитанием личности, этот молодой человек решает свои проблемы на уровне инстинктов по формуле - "кто сильнее, тот и прав". Отсюда и возникает излишняя агрессия", - отметила Ковалева. 

Человек уже рождается с подсознательным чувством агрессии, утверждают мировые специалисты-психологи, и ее надо как-то сублимировать, направлять эту негативную энергию в другое русло. Именно так человек может стать успешным, даже если внутренне он настроен агрессивно. В противном случае индивидуум скатывается в криминал, а за погашением судимости, как правило, следуют рецидивы.

Зачем снимают видео драк?

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© Photo: nastroenie.tv
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"Видео снимают на подсознательном уровне, чтобы продемонстрировать другим свою смелость и, как сейчас модно говорить, "крутизну". Он стремится к тому, чтобы сверстники, увидев, как он расправляется с более слабым физически человеком, сказали ему, что он - действительно лидер", - подчеркнула психолог.

Отчасти, по ее мнению, снимать жестокость на видео - и дань современным технологиям, моде на селфи, онлайн-трансляции. Здесь тоже могут скрываться "подводные камни" регистрации жестоких избиений и драк на видео, где присутствует элемент унижения человека.   

Новое поколение криминальных группировок 

Психолог не исключила варианта при котором, если ситуацию с систематическим воспитанием и социализацией молдавских подростков не удастся взять под контроль, через несколько лет страну может захлестнуть волна криминала и преступлений. 

"Сейчас - очень жесткое время. Конкуренция между членами социума растет, законы вроде работают, но право сильного становится решающим аргументом в решении конфликтов, споров, в соперничестве. Если ситуация не будет взята под контроль, через определенное время нашему обществу стоит ожидать самых непредвиденных и неприятных последствий", - констатировала Ковалева. 

Между тем, как заявил корреспонденту Sputnik экс-вице-министр внутренних дел республики Геннадий Косован, поскольку сегодня в Молдове фактически нет учреждений, которые комплексно бы занимались проблемами трудных подростков, это становится опасным общественным феноменом. 

"Сегодняшние мелкие воришки и бродяги завтра могут превратиться в лидеров новых криминальных группировок. Таким образом, в республике может значительно вырасти число разбойных нападений, убийств, случаев спланированного вымогательства. Предупреждением таких серьезных правонарушений надо заняться сегодня, так как завтра ситуация может выйти из-под контроля", — заявил собеседник. 

Беспризорники
© Photo : Derek Maul
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Ветеран МВД поделился опытом, заявив, что практика оперативной работы наглядно показывает: детская и подростковая преступность — самая жестокая. У беспризорников, как правило, уже нет норм поведения, они презирают всех вокруг и не руководствуются какими-то моральными скрепами, а такой подросток может легко украсть сумочку или сорвать сережки со случайно проходящей пожилой женщины, которая и так еле-еле сводит концы с концами. 

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"Мы не должны создавать тюрьмы для несовершеннолетних, после попадания в которые их будущее предопределено. У нас в стране должны комплексно озаботиться перевоспитанием подростков, которые незначительно провинились перед законом. Их можно вернуть к нормальной жизни, обучить какому-то ремеслу, дать возможность честно зарабатывать на жизнь", — подчеркнул Косован.

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Теги:
психология, причины, жестокость, избиение, агрессия, подростки
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