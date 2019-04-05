Пластиковая Молдова: одноразовые пакеты и бутылки убивают природу и здоровье

Тонны отходов неорганического характера разбросаны по пригородам Кишинева, по обочинам полей и лесам. Какой вред это несет экологии, здоровью людей и даже безопасности домашнего скота? Ответ на вопрос дал эколог Владимир Гараба.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Иногда и живописную, даже экзотическую местность можно превратить в настоящий мусорный ад. Как пример сказанному - райские уголки на Сейшелах, где пластиковые тарелки, бутылки и банки разбросаны по побережью так, что вместо белого песка видны лишь груды мусора.

Но, чтобы не переноситься настолько далеко, достаточно отправиться в один из пригородных населенных пунктов Кишинева или в одну из лесопосадок, где постоянно отдыхают люди. Весенняя Молдова, которая еще два десятилетия назад была живописной и расцветающей, сегодня стала...пластиковой - в прямом смысле этого слова.

Тонны отходов (пластиковых пакетов, бутылок, упаковок) разбросаны сегодня вблизи молдавских сел, а весенний ветер разносит их на километры, и получается так, что загрязненными неорганическими отходами становятся десятки квадратных километров.

Чем грозит этот пластиковый хаос нашей стране и ее населению - ответ на вопрос дал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

Угроза онкозаболеваний

"Общеизвестно, что при разложении пластика выделяется целый ряд токсичных веществ. Прежде всего, это - хлорорганические соединения, которые, попадая в живую природу, в почву, крайне долго разлагаются, но непрерывно несут вред окружающей среде, способствуют развитию у человека онкологических заболеваний", - рассказал эколог.

По словам эксперта, попадая в почву, в зависимости от того, где разлагается полиэтилен или пластик, хлорорганические вещества попадают и в злаки, и в плоды фруктовых деревьев, а затем все это употребляет в пищу человек. Если этот процесс происходит непрерывно по всей цепи, то рано или поздно, опасные токсины могут подтолкнуть организм человека к возникновению онкопатологий.

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Эколог утверждает - уже сегодня необходимо максимально сократить реализацию таких пакетов, наладить сортировку мусора. Более того, специалист приветствует новый закон, принятый парламентом Молдовы, согласно которому в республике, начиная с 2021 года, будет полностью ограничена реализация пластиковой одноразовой тары, посуды, полиэтиленовых пакетов. Они будут заменены на биоразлагающиеся (натуральные, из крахмала - ред.) или матерчатые (в случае с пакетами).

"Уже сегодня многие сознательные жители страны вернулись к матерчатым сумкам, сеткам. Пусть это выглядит немного старомодно, но, по крайней мере, не несет никакого вреда для экологии страны, для будущих поколений", - подчеркнул эколог.

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По словам специалиста, на законодательном уровне необходимо ввести ответственность за уборку территорий, находящейся в аренде или в частной собственности, а затем применять меры административного характера к тем владельцам сельскохозяйственных или лесных угодий, которые не удосужились вовремя убрать подведомственную им территорию.

Даже козы гибнут

Разбросанные повсеместно полиэтиленовые пакеты, как утверждает эксперт, несут прямой вред молдавским крестьянам и фермерам, поскольку домашний скот, который может случайно на пастбище проглотить такой пакет, быстро погибает.

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"Был целый ряд случаев, когда такие пакеты ели козы, после чего начинался падеж стада. Это - огромные убытки для, и без того бедных, молдавских крестьян. Из-за чьей-то халатности страдают люди, которые приложили свой труд и упорство для того, чтобы зарабатывать затем на реализации козьего молока и брынзы", - отметил собеседник.

По его словам, токсичные вещества, выделяющиеся при разложении пластика и красителей, нанесенных на пакеты и бутылки, разбросанные по лугам, ставят под сомнение экологичность производимой фермерами продукции. Так как скот ест траву, которая выросла на продуктах разложения таких отходов.

Губительно для пейзажа и художников

Даже с эстетической точки зрения, по словам эколога, этот вид неорганических отходов, делает молдавские пейзажи не столь живописными, приводит к тому, что туристы, которые изредка заезжают в молдавскую глубинку, просто ужасаются увиденному.

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"Я недавно был близ села Тогатино, я ужаснулся, сколько разбросано на окраинах этого населенного пункта пакетов, бутылок, другого неорганического мусора", - рассказал собеседник.

Как из вреда извлечь пользу

Общеизвестно, что на Западе, прежде всего в Германии, ничего не пропадает просто так. Там на сортировке и переработке мусора зарабатывают миллионы евро. Только одна фабрика в процессе сжигания отходов, в среднем, получает такое количество энергии, что может обеспечить электричеством около 61 тысячи квартир. Металлы выводятся, а вот остаточный шлак используют в дорожном строительстве. Здесь же также перерабатываются био-отходы, из которых добывается газ.

По словам Владимира Гарабы, можно максимально извлечь пользу и из пластиковых пакетов и бутылок, бесхозно и безалаберно валяющихся по обочинам молдавских дорог.

"При грамотной сортировке таких отходов, можно производить даже искусственное покрытие для футбольных площадок, целый спектр бытовых товаров, пластиковых контейнеров и так далее. Так можно из вреда извлечь настоящую выгоду, сохраняя при этом природу", - резюмировал собеседник.

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