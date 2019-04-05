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Камера видеонаблюдения на здании

Осторожно видеокамеры: сюрприз может поджидать в самых необычных местах

CC0 / Pixabay / betexion
Общество
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Один из фитнес-центров Кишинева был оштрафован за несоответствующую обработку данных, полученных с камер видеонаблюдения.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Гражданам, посещающим фитнес-центры, следует проявлять бдительность. Камеры видеонаблюдения могут быть установлены при нарушении закона и не сопровождаться предупреждением о том, что на данном участке ведется видеосъемка.

© Fotolia / Grimaldello
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Накануне один из фитнес-клубов Кишинева оштрафован решением суда за несоблюдение законодательства в области защиты персональных данных. В частности, выяснилось, что систему наблюдения в залах установили без разрешения Национального центра по защите персональных данных, что является обязательным для всех, кто приобретает камеры для ведения съемки в публичных местах, а также располагает клиентской базой и личными данными сотрудников.

Более того, в рамках проверки выяснилось, что в фитнес-центре камеры были установлены даже в раздевалках и по пути к душевым кабинам. Правда, при более детальном разбирательстве стало ясно, что это – муляжи. Тем не менее, Национальный центр по защите персональных данных счел это нарушением и вмешательством в интимную жизнь, поэтому распорядился снять "липовое" оборудование.

В результате фитнес-центр оштрафовали на 6500 леев (порядка 370 долларов по текущему курсу Нацбанка) за нарушение сразу четырех положений закона. Речь идет о несоблюдении требований по обеспечению безопасности персональных данных, об обработке персональных данных без уведомления контролирующих органов, о нарушении права на информацию и о нарушении правил использования персональных данных.

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